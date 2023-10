Very Mobile, nato il 2020, è uno degli operatori virtuali che maggiormente rinnova le sue offerte per renderle sempre concorrenziali sul mercato di telefonia mobile italiano. Il gestore virtuale però ha dimostrato di non essere attento solo ai possibili clienti da acquisire, ma anche a quelli che già sono sui clienti. Le offerte di telefonia sono davvero vantaggiose, ma alcune offerta di Very Mobile non riguardano la telefonia. Ogni mese l’operatore lancia nuovi sconti gratuiti per chi aderisce al suo programma Giga Green. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giga Green

Giga Green è un programma davvero interessante ideato dall’operatore virtuale. Grazie a questo programma gli utenti Very possono utilizzare i giga consumati ogni mese per sostenere gratuitamente i progetti per la tutela dell’ambiente in Italia. Tra le varie iniziative troviamo la pulizia delle spiagge e dei fondali marini e la riforestazione di aree colpite da calamità naturali.

Inoltre, tutti i clienti possono ottenere diversi vantaggi grazie alle partnership proposte in diversi ambiti, ad esempio: mobilità, viaggi, accessori e benessere. In più, nelle condizioni del programma, viene specificato che in occasione di ricorrenze speciali, come ad esempio per il compleanno del cliente, o anche per Natale o Pasqua, possono essere rilasciati alcuni benefici.

Per accedere a tutte le “Promo green” basta recarsi sull’app Very Mobile, nell’apposita sezione “Giga Green”, cliccando poi su “Le promo green” e su “Visualizza”. Ogni promozione ha la sua scadenza, indicata nell’app, e può essere richiesta una volta per mese, in tutto il periodo di validità. Tutte le promo sono indipendenti dai progetti green per l’ambiente e quindi non implicano l’utilizzo dei propri Giga Green.

Il programma è riservato ai clienti maggiorenni, residenti in Italia e che hanno attivato una delle offerte Very Mobile. Tra le clausole Very Mobile si riserva la possibilità di escludere dall’iniziativa i clienti disattivi o fraudolenti, oltre quelli che non possiedono i requisiti citati.

Nuove promo gratuite ogni mese con Very Mobile

Dunque, ogni mese, gli utenti verranno informati dell’arrivo di nuove promozioni e sconti. Il lancio delle promo avviene sulle pagine social dell’operatore, ma an che attraverso campagne di SMS. Per chi invece non vuole aspettare, c’è l’apposita sezione sull’app Very Mobile dove ogni mese vengono aggiornati gli sconti offerti ai propri clienti.

Dopo i tre mesi gratuiti per la piattaforma di streaming musicale Napster, offerti lo scorso luglio 2023, la promo per il mese di ottobre riguardava l’abbigliamento. La nuova offerta gratuita disponibile era uno sconto del 20% da utilizzare in tutti i negozi fisici o sul sito web del marchio di abbigliamento e accessori femminili Intrend.

Grandi sorprese dunque per i clienti Very Mobile che vengono ricompensati per la loro fedeltà e allo stesso tempo vengono coinvolti in iniziative che aiutano il nostro pianeta. Siamo tutti curiosi di scoprire quali saranno le prossime promozioni in arrivo.