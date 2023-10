Il collezionismo è un mondo vastissimo che accompagna molti appassionati sin dai tempi antichi. Nonostante abbia radici nel passato si tratta ancora oggi di un hobby molto moderno e i collezionisti sono sparsi in tutto il mondo.

Basti pensare che quest’hobby risale agli antichi egizi e ai romani a cui piaceva conservare oggetti di valore e monete antiche. Oggi il collezionismo è diventato molto vasto, abbracciando numerosi oggetti, alcuni anche apparentemente senza nessun tipo di valore per i più.

Gli oggetti da raccogliere possono variare davvero tanto, passando da opere d’arte, gioielli preziosi e monete a oggetti più insignificanti come francobolli, giocattoli e modellini. In Italia per esempio, al primo posto tra gli oggetti più collezionati sono presenti proprio le monete.

La collezione di monete ha un nome, numismatica, che accomuna sia lo studio di questi preziosi oggetti sia la sua ricerca e raccolta. Tra le monete più ricercate dagli appassionati figurano quelle uniche, rare, quelle con qualche particolarità o con qualche errore di conio.

10 Lire con Pegaso, che valore ha questa moneta?

Tra le monete che possono interessare parecchio i collezionisti è presente anche una particolare vecchia lira italiana, stiamo parlando proprio delle 10 Lire con il cavallo alato Pegaso.

Questa lira in particolare è stata coniata esclusivamente dal 1946 al 1950 e quindi risulta essere più rara rispetto alla ‘sorella’ con la spiga. Le 10 lire con Pegaso sono facilmente riconoscibili perché da un lato presentano la raffigurazione del famoso cavallo alato con sotto la scritta ‘Repubblica Italiana’, e dall’altro un ramoscello d’ulivo con la scritta L. 10 e l’anno in cui è stata coniata.

La moneta coniata nel 1946 ha un valore che va dai 100 ai 700 euro se tenuta in buona condizioni, mentre quella del 1947 può arrivare addirittura a 4.500 euro.