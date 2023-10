Negli ultimi mesi DAZN sta continuando a sorprendere i suoi utenti con una serie di promozioni davvero vantaggiose. Solo la settimana scorsa il colosso dello streaming aveva annunciato il lancio della sua prepagata che offre un risparmio davvero sensazionale per chi deciderà di sottoscrivere il suo abbonamento. Ed ora, senza concedere tregua, la piattaforma di streaming sportivo sta per rilasciare una nuova interessante promozione. Vediamo in cosa consiste.

La nuova promo di DAZN

Con questa nuova offerta, DAZN si indirizza verso gli utenti interessati ai canali satellitari di DAZN presenti su Sky e Tivùsat. Questi canali garantiscono una migliore esperienza di visione, non legata allo streaming che a volte può portare problemi inaspettati.

A tal proposito DAZN offre uno sconto davvero sensazionale sull’attivazione dei due canali. La promozione, infatti, permette di sottoscrivere l’opzione chiamata “Zona DAZN” al prezzo scontatissimo di 1 euro al mese per i primi due mesi, invece di 7,50 euro al mese.

Alla fine dei due mesi di promozione, come spiegato nelle condizioni, l’opzione Zona DAZN proseguirà al costo di 7,50 euro al mese salvo disattivazione. Gli utenti infatti potranno decidere di cancellare il proprio abbonamento prima della scadenza dei due mesi e non usufruire più dei servizi forniti.

La promozione è indirizzata agli utenti che già sono in possesso di un abbonamento a DAZN, sia per gli utenti che hanno sottoscritto il piano Standard che quelli che hanno sottoscritto il piano Plus.

L’offerta però ha tempo limitato e può essere attivata solo entro l’11 ottobre 2023.

Come precisato, per attivare Zona DAZN su Sky gli utenti devono possedere un decoder Sky Q o My Sky con un abbonamento attivo e lo stesso vale per chi desidera attivare la promo per Tivùsat.

Attenzione però, se siete già in possesso di un account e avete già attivato il canale Zona DAZN non è possibile usufruire dello sconto.

I nuovi sconti proposti da DAZN rappresentano non solo una grande opportunità per gli amanti dello sport di godersi le loro competizioni preferite a un prezzo ridotto, ma anche l’impegno della piattaforma nel rendere migliore l’intera esperienza televisiva dei suoi utenti. Se siete appassionati di sport, questo è probabilmente il momento ideale per sperimentare l’esperienza offerta dal colosso di streaming. Il servizio di streaming non solo rende lo sport più accessibile a tutti, ma amplia la sua proposta con i canali satellitari. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e unitevi al mondo dello sport digitale.