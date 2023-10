Quando parliamo di cloud gaming intendiamo una tecnologia che permette di giocare tramite internet senza la necessità di scaricare il gioco sul proprio dispositivo di gioco. I giochi, infatti, grazie a questa tecnologia vengono eseguiti su server da remoto e trasmetti in streaming sul dispositivo dell’utente interessato così da poter giocare online, senza interruzioni, e su qualsiasi dispositivo a propria disposizione.

Google aveva investito sul cloud gaming con il suo “Stadia”, ma purtroppo il suo servizio non aveva avuto la fortuna sperata e ha chiuso lo scorso gennaio. Similmente troviamo anche Nvidia Geforce Now uno dei servizi di cloud gaming più famoso. Ed ora anche Amazon ha deciso di inserirsi nel settore con il lancio di Amazon Luna. Scopriamo insieme cosa comprende il servizio.

Come funziona Amazon Luna?

Come tutti i cloud gaming, anche Amazon Luna elimina la necessità di possedere una console fisica. Questo permette di sfruttare qualsiasi dispositivo a propria disposizione, di poterli intercambiare a proprio piacimento, senza perdere mai i progressi fatti durante il gioco.

Ovviamente, Amazon Luna, sfruttando le infrastrutture cloud di Amazon, offre un’esperienza di gioco sicura e sempre di alta qualità. Il controller Luna offre una connessione diretta migliorando l’esperienza di gaming.

Altro dettaglio a favore di Amazon Luna è la sua compatibilità. Il servizio, infatti, è disponibile su dispositivi iOS, Pc, Mac, dispositivi FireTV e tablet Fire. Per di più, Luna è compatibile anche con PlayStation e Xbox One.

Durante il suo lancio negli Stati Uniti, il catalogo Luna ha sorpreso tutti con oltre 100 giochi in cui è possibile trovare anche la serie Assassin’s Creed, e il suo “Assassin’s Creed Valhalla” disponibile fin dal giorno di rilascio. Fino a marzo 2023 Luna è stata un’esclusiva degli USA, ma ora il servizio si sta diffondendo anche in Canada e in alcuni Stati dell’UE.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di acquistare in piattaforma i giochi che si desidera, così da donare ai propri utenti una maggiore flessibilità nella scelta dei giochi senza essere vincolati solo dal proprio abbonamento.

Abbonamento Luna

Proprio come Amazon Prime Video anche Luna dà la possibilità, attraverso un abbonamento modulare, di acquistare elementi aggiuntivi rispetto a quelli presenti a propria disposizione senza costi aggiuntivi.

Chi aspira ad una libreria di giochi più ampia ha a propria disposizione Luna+. Questo abbonamento ha un costo decisamente contenuto (9,99 dollari negli USA, 12,99 dollari in Canada, 8,99 sterline nel Regno Unito e 9,99 euro in Germania) e offre tempo di gioco illimitato. Nell’abbonamento è compreso streaming fino a 1080p/60fps e la possibilità di giocare su due dispositivi contemporaneamente. Luna+ è attento anche agli utenti con una connessione meno potente e offre un’opzione streaming a 720p. Quella 4k al momento non è ancora disponibile.

Inoltre è disponibile l’abbonamento Ubisoft+ Multi Access per gli appassionati di titoli Ubisoft che hanno così la possibilità di accedere ad una serie di giochi della nota casa di produzione, compresi anche gli ultimi lanci. Il costo di questo abbonamento è di 17,99 dollari al mese.

Infine, per gli appassionati di giochi di società digitali è disponibile, per 4,99 dollari al mese, l’abbonamento Jackbox Games.

Tutti gli abbonamenti sono modulari e permettono ai giocatori di creare un’esperienza personalizzata, optando per i canali di gioco che più si adattano alle loro preferenze.

Dubbi sul cloud gaming

Nonostante questo servizio sembri estremamente interessante ci sono alcuni dubbi da non trascurare.

Il primo riguarda le esperienze passate. Ciò che è successo con Stadia di Google non è di certo un esempio rassicurante, la piattaforma infatti, nonostante un primo successo iniziale, ha finito per chiudere dopo poco.

Un altro dettaglio che potrebbe rivelarsi uno svantaggio, soprattutto per gli utenti italiani, è la richiesta di una connessione di alta qualità. In zone dove le connessioni non raggiungono livelli altissimi, l’esperienza di gioco potrebbe essere visibilmente compromessa.

In ultimo dobbiamo considerare che il mercato delle console fisiche rimane molto forte e continua ad essere scelto, a scapito di quello digitale, da chi crede che i “veri gamer” siano coloro che utilizzano solo le console tradizionali.

Nonostante questi dubbi però, le ultime recensioni degli utenti americani ed europei, che hanno avuto modo di utilizzare la piattaforma Amazon sono tutte positive. I gamer, infatti, lodano la qualità di gioco e la fluidità della piattaforma. Inoltre, Amazon ha un vantaggio da non sottovalutare, la sua esperienza integrata potrebbe rendere Luna decisamente più competitivo rispetto ad altri servizi dello stesso genere. Se Amazon Luna riuscirà a conquistare anche i gamer più reticenti e riuscirà a sopravvivere solo il tempo potrà dircelo. Nel frattempo, dalle ultime anticipazioni emerge che forse non manca poi troppo al lancio di Luna in Italia e quindi anche i giocatori italiani presto potranno testare, e giudicare, l’esperienza di gioco offerta da Amazon.