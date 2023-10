Quale delle aziende automobilistiche di maggior successo al momento è la Cupra. La società è di origine spagnola ed è nata nel 2018 sotto forma di filiale per la produzione di automobili sportive aventi prestazioni elevate della casa Seat. Con il passare degli anni la filiale ha superato l’azienda principale, grazie ai suoi modelli innovativi, alle tecnologie studiate nei minimi dettagli per offrire esperienze di guida inimitabili e ad un design esterno accattivante e “aggressivo” tipico delle automobili sportive.

Da qualche giorno online circolano notizie riguardanti il restyling di una delle vetture di punta, che verrà presentato il prossimo anno. Sembra infatti che la Cupra Formentor cambierà aspetto e prestazioni rispetto al modello attuale. Una delle modifiche più evidenti nelle foto spia è nella parte anteriore della vettura.

Un nuovo design per la Cupra Formentor

Il crossover è stato lanciato sul mercato ormai tre anni fa, nella seconda metà del 2020. Grazie alle immagini sul web possiamo già vedere come sarà il Model Year 2024. Gli esperti hanno subito commentato come il paraurti sia stato completamente rivisitato con l’aggiunta di una griglia frontale del tutto nuova che si estende su tutta l’area. Il logo Cupra, prima presente sulla calandra, è stato posizionato sul cofano. Inoltre, il team della società ha aggiunto nuovi gruppi ottici composti da tre luci.

Per quanto riguarda il lato posteriore, non ci sono grossi cambiamenti da evidenziare. Dalle indiscrezioni la maggiore differenza sarebbe data da un disegno leggermente differente dei gruppi ottici e del paraurti. Poi, secondo le informazioni, i motori non subiranno alcuna modifica e saranno identici ai modelli attuali, presentando una grande varietà, andando da quelli classici a combustibili fossili fino alla possibilità di sceglierne uno ibrido plug in. Tutti i cambiamenti hanno spaccato i pareri degli appassionati: c’è chi li apprezza, chi non è convinto e chi non li gradisce affatto.

Tutti i dati trapelati online, comprese le foto, non sono però ufficiali. I dati sulla composizione dell’automobile potrebbero infatti essere differenti. Per saperne di più e avere con certezza delle risposte dovremo aspettare che la Cupra pubblichi sulle proprie piattaforme le info reali.