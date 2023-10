La Festa delle Offerte Amazon Prime inizierà ufficialmente a mezzanotte, per poi proseguire nel corso dei due giorni di 10 e 11 ottobre, terminando precisamente alle 23:59 dell’11 ottobre. In queste 48 ore di sconti sarà possibile approfittare di prezzi bassissimi e dal risparmio assicurato, ma già oggi Amazon ha voluto fornire un piccolo preambolo di ciò che ci aspetterà, anticipando le riduzioni.

State attendendo con ansia lo shopping natalizio? su Amazon è già tempo di risparmiare con una buonissima selezione di sconti da non perdere assolutamente di vista, come il fornetto per pizza G3 Ferrari, ma anche l’orologio da uomo di Emporio Armani, la bellissima macchina automatica per il caffè di De’ Longhi, la Dinamica Plus, per finire con il comodissimo Localizzatore GPS per cani di marca Tractive.

Tutto questo è solamente un piccolo estratto delle tantissime offerte Amazon disponibili in questi giorni, infatti nel corso dell’evento torneranno a far capolino le cosiddette offerte WOW!, capaci di ridurre fortemente il prezzo di prodotti a marchio Braun, Remington, Michael Kors, Microsoft e Swaroski.

Festa delle offerte Amazon Prime, tantissimi sconti vi attendono

Gli utenti potranno supportare il Made in italy, acquistando direttamente dalla pagina dedicata, oppure dalla sezione Climate Pledge Friendly, per un futuro ecosostenibile, ma anche da Amazon Launchpad, l’area dove è possibile trovare la selezione di prodotti proposti direttamente dalle start-up.

