Vodafone non vuole certamente essere subalterna ad Iliad in questo mese di ottobre. Per la stagione autunnale il provider ha messo in campo una serie di promozioni low cost molto vantaggiose, con l’obiettivo di aumentare ancor di più il suo già ricco e nutrito bacino di utenti.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

Una delle migliori promozioni di Vodafone per l’autunno resta la Special 70 Giga. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile avranno un classico ticket che prevede chiamate no limits verso fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e ben 70 Giga per la navigazione di rete, da utilizzare se possibile anche con la tecnologia del 5G.

Il grande vantaggio della Special 70 Giga è dato dal costo con gli abbonati che pagheranno per questa tariffa una spesa mensile per il rinnovo pari a 7,99 euro. Da aggiungere, oltre questo prezzo, vi è una quota una tantum di 10 euro per ricevere la SIM. Come per altre promozioni, anche questa ricaricabile di Vodafone prevede delle condizioni legate alla necessaria portabilità del numero da altro operatore, in primis da Iliad o anche da altri gestori come TIM e WindTre.

A differenza del passato, però, tutti gli utenti che optano per la Special 70 Giga, così come per altre ricaricabili, oltre ad una promo ricca di consumi e dal prezzo basso, avranno anche una garanzia sul prezzo. Vodafone infatti si impegna a mantenere un costo bloccato della tariffa il primo semestre dall’attivazione della SIM, senza quindi alcun pericolo di rimodulazione sui prezzi per gli utenti.