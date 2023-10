Telegram accoglie le nuove offerte Amazon Prime Day, mettendo sul piatto ottimi canali Telegram con i quali avere libero accesso a codici e coupon gratis che possono abbassare ulteriormente la spesa effettiva da sostenere, così da essere sempre certi di avere accesso ai prezzi più bassi del momento.

Gli utenti oggi sono liberi di iscriversi gratuitamente a canali Telegram con i quali il risparmio è assicurato, non solo per l’Amazon Prime Day, quanto proprio per la possibilità generale di avere in cambio codici e coupon che potranno essere applicati sui vari ordini effettuati.

Il migliore è Codiciscontotech (@codiciscontotech), una community di oltre 50’000 utenti che ogni giorno si ritrova a poter ricevere ottime offerte legate a tecnologia, beni di prima necessità (alimentari e non solo), ma anche abbigliamento e prodotti generali. Una grandissima varietà di sconti dai prezzi sempre più bassi e convenienti.

Telegram, i canali dove trovare i prezzi più bassi

Ottima occasione per risparmiare anche su Tecnofferte (@tecnofferte), un canale di oltre 80’000 iscritti con un focus principale sul mondo della tecnologia, ma capace allo stesso tempo di regalare ottimi sconti su altre categorie merceologiche, quali possono essere i beni di prima necessità o i capi di abbigliamento.

In ultimo vi parliamo di Malatidirisparmio (@malatirisparmio), un canale recentemente rinominato Errori di prezzo, all’interno del quale si possono trovare pochi post ma ben congeniati, ovvero mirati su prodotti che risultano essere davvero scontatissimi rispetto al prezzo originario di listino, che in genere è più alto di quanto gli utenti potrebbero e vorrebbero spendere.