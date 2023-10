Il volantino di Ottobre di MediaWorld è assolutamente pazzo e ricco di occasioni che gli utenti devono assolutamente saper sfruttare, nell’ottica comunque di essere sempre i primi a spendere poco sui vari acquisti effettuati, per quanto riguarda la tecnologia di ultima generazione.

Il risparmio da MediaWorld ha ultimamente raggiunto livelli altissimi, ecco quindi che anche con la campagna promozionale odierna è facile pensare di accedere ai migliori prezzi dal divano di casa, grazie alla presenza dei medesimi sconti tramite l’e-commerce aziendale. La spedizione in genere è gratuita, ma controllate attentamente che potrebbe venire richiesto il pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo.

MediaWorld, solo oggi per poco tempo i nuovi sconti incredibili

MediaWorld ha seguito Unieuro decidendo di mettere a disposizione di tutti gli utenti un incredibile volantino SottoCosto con il quale è davvero facile pensare di essere tra i primi a spendere poco o niente, anche volendo accedere ad uno smartphone di ultima generazione.

Tra i modelli di cui consigliamo assolutamente l’acquisto, l’occhi cade irrimediabilmente sul Samsung Galaxy S22, che ha un costo effettivo di soli 499 euro, e può essere considerato tra i migliori in circolazione, nonostante sia ormai vecchio di un paio di anni. Volendo invece puntare più in alto, il consiglio che vi diamo è di acquistare il samsung Galaxy S23 Ultra, costa 1099 euro, ed è il meglio del meglio per quanto riguarda la telefonia mobile di ultima generazione.

Ricordiamo che gli ordini potranno essere completati anche tramite l’e-commerce di MediaWorld, senza costi aggiuntivi particolari.