Un prezzo mai visto prima d’ora applicato su un’offerta globale, ovvero attivabile da tutti, e sopratutto con alle spalle un bundle così interessante. Stiamo parlando della Iliad Giga 150, una soluzione che è oggi possibile richiedere tramite il sito ufficiale o le SIMBox che trovate dislocate nei centri commerciali.

Dalla sua apparizione sul territorio italiano, Iliad ha sempre cercato di differenziarsi dai classici e canonici operatori telefonici, proponendosi come la più valida e fidata alternativa. Per questo motivo tutte le sue offerte possono essere attivate da chiunque, senza limiti o vincoli particolari, ancora meglio le possono richiedere addirittura i già clienti dell’operatore stesso, senza differenze particolari.

Non dimenticatevi di iscrivervi quanto prima al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, sul quale sono disponibili i prezzi più bassi e tanti sconti Amazon.

Iliad, occasioni con prezzi assolutamente inediti

Con la Giga 150, gli utenti che vogliono diventare nuovi clienti di Iliad troveranno terreno fertile per godere di buoni contenuti spendendo relativamente poco. Il suo costo fisso è difatti di 9,99 euro al mese, un canone che può essere pagato direttamente tramite il credito residuo, e non presenta vincoli di alcun tipo. All’interno della promo troviamo un insieme di giga e minuti davvero incredibile, se pensate che si parte con infiniti minuti e SMS utilizzabili verso tutti, per poi arrivare addirittura a 150 giga di traffico dati al mese per sempre.

Il costo di attivazione è di soli 9,99 euro, ma ciò che la rende davvero speciale è la possibilità di affidarsi alla navigazione in 5G senza sovrapprezzi, ciò sta a significare che la velocità non sarà limitata, né sarà necessario versare un contributo aggiuntivo.