Il nuovo smartphone Oppo Find N3 Flip già disponibile in Cina, si prepara a valicare i suoi confini.

Il dispositivo farà il suo primo sbarco in India, esattamente alle ore 7.00 del pomeriggio (le 15.30 italiane ).

Tuttavia, per il suo debutto in Italia non abbiamo ancora una data stabilita, ma speriamo che non tardi ad arrivare.

Il Find N3 Flip è il primo smartphone pieghevole ad avere tre telecamere posteriori.

Dal peso di soli 198 grammi, il dispositivo da chiuso, misura 85.5 x 75.8 x 16.5 millimetri, mentre da aperto, 166.4 x 75.8 x 7.8 millimetri.

Oppo Find N3 Flip: uno sguardo alla sua tecnologia

Ma vediamo ora le principali caratteristiche tecniche e strutturali del tanto atteso Oppo Find N3 Flip

Parlando della sua batteria, essa è una 4300 mAh, con ricarica a 44W.

Lo smartphone presenta inoltre due display, uno interno ed un esterno:

Il display interno, da 6.8 pollici è un AMOLED di tipo LTPO.

Esso ha una risoluzione video pari a 1080 x 2520 , 403 PPI ed una luminosità massima fino a 1.600 nits;

Il display esterno è invece un AMOLED da 3.6 pollici. Ha una risoluzione di 382 x 720, 250 PPI ed una luminosità massima fino a 900 nits.

Per quanto concerne le tre telecamere, esse sono:

Una camera principale da 50 MP, con apertura f/1.8;

da con apertura f/1.8; Una camera ultra grandangolare da 48 MP, campo visivo da 114° e un’apertura f/2.2;

da campo visivo da 114° e un’apertura f/2.2; Camera interna da 32 MP, con apertura f/2.4.

Insomma, le aspettative a riguardo sono davvero molto alte, non ci resta che aspettare l’annuncio del suo lancio ufficiale nel mercato italiano per saperne di più.