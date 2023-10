Oppo Find N3 Flip è il nuovo foldable dell’aziende orientale, lanciato ufficialmente nel mese di agosto, lo smartphone è ad oggi commercializzato solamente nell’estremo oriente. In una conferma ufficiale, tuttavia, l’azienda avrebbe sottolineato che presto potrà essere acquistato anche in Europa, sebbene non sia stata annunciata una effettiva data di commercializzazione.

Più precisamente Oppo Find N3 flip ha fatto la propria comparsa direttamente su Geekbench, come riportato da GSMArena, con un identificativo differente da quello visto in Asia (non più PHT110, ma CPH2519), dimostrando a tutti gli effetti essere, si pensa, la variante globale del suddetto dispositivo.

Oppo Find N3 Flip, nessun’altra novità per l’Europa

Dal benchmark si evincono anche alcuni dettagli in merito al nuovo smartphone che debutterà in Europa, infatti non subirà nessuna modifica dal punto di vista tecnico, di conseguenza si potrà contare sul processore MediaTek Dimensity 9200, con 12GB di RAM e sistema operativo Android 13, con personalizzazione grafica ColorOS 13.

Come vi abbiamo annunciato, al momento attuale non si hanno conferme sulla finestra di lancio, possiamo solamente immaginare che l’azienda decida di proporlo in concomitanza con la presentazione di OnePlus Open, il nuovo foldable realizzato in collaborazione con Oneplus.

Per quanto riguarda Oppo Find N3, nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad un leak dalle incredibili dimensioni, con la descrizione quasi completa della scheda tecnica: Snapdragon 8 Gen2, fino a 16GB di RAM e 1TB di memoria interna, nonché batteria da 4805 mAh con ricarica rapida a 100W.