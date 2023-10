Fortnite, uno dei giochi online più amati del momento, ha in serbo una sorpresa per tutti i membri della sua crew.

In arrivo un nuovo vantaggio bonus grazie a cui sarà possibile accedere ai vari stili Legacy.

Infatti, a partire da questo Ottobre 2023, ogni mese verrà presentato un nuovo pacchetto Crew, con diversi stili Legacy sbloccabili per i nuovi costumi.

Fortnite: Ecco i prossimi stili Legacy

Tali vantaggi bonus, sono però validi solo per l’edizione della crew di Fortnite attualmente in corso.

Il primo costume che sarà reso disponibile l’1 Ottobre 2023 esattamente alle 02.00 del mattino (orario italiano), sarà l’atteso Shimmerdusk.

Ecco come funzionerà il tutto:

Dopo il primo mese d i iscrizione dal ricevimento del pacchetto Crew, viene sbloccato uno specifico stile Legacy;

i iscrizione dal ricevimento del pacchetto Crew, viene sbloccato Dopo il secondo mese di iscrizione, disponibile lo s tile Legacy aurea;

di iscrizione, disponibile lo s Dal terzo mese di iscrizione, lo stile Legacy fasica;

di iscrizione, Dal quarto mese di iscrizione, lo stile Legacy della morsa gelata ;

di iscrizione, ; Dal quinto mese, lo stile Legacy cosmica.

Una volta ottenuto il pacchetto Crew di un mese, avrete tutto il tempo che volete per sbloccare tutti gli stili Legacy. Tuttavia, ogni mese ci sarà un nuovo pacchetto Crew cui poter disporre, ogni pacchetto quindi avrà un disponibilità limitata.

Cosa succede in caso di disdetta abbonamento

In caso di disdetta abbonamento potrete comunque continuare a disporre di tutti gli stili Legacy sbloccati. Poi, se in un secondo momento vorrete abbonarvi nuovamente, potrete riprendere i vostri progressi dove li avete lasciati, salvo eventuali modifiche che verranno comunque comunicate in anticipo.