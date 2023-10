Iliad è l’operatore telefonico maggiormente in grado di fornire il rapporto qualità/prezzo più soddisfacente per tutti i consumatori, infatti proprio in questi giorni l’azienda è stata nuovamente in grado di proporre al pubblico un risparmio degno di nota, con la Giga 150.

La promozione presenta di base un prezzo fisso di soli 9,99 euro al mese, un canone bassissimo in confronto a quanto le altre realtà sono attualmente in grado di offrire, che allo stesso tempo può essere pagato senza problemi tramite il proprio credito residuo. Gli utenti potranno comunque avere libero accesso a ben 150 giga di internet alla massima velocità, oppure anche minuti e SMS completamente illimitati da utilizzare liberamente in Italia.

Iliad Giga 150, la promozione da 9,99 euro

Con la nuova promozione Iliad Giga 150, gli utenti senza distinzione di sorta riescono ad accedere a tutti i contenuti indicati poco sopra; ciò sta a significare che l’attivazione è possibile senza vincoli in merito alla provenienza contrattuale, e la stessa promozione potrà essere richiesta anche su nuova numerazione.

In parallelo è bene sapere che il prezzo indicato è da considerarsi valido per sempre, senza differenze temporali future, o rimodulazioni di vario genere. In ultimo, la navigazione è alla massima velocità, che in casa Iliad corrisponde esattamente al 5G, ma solo su smartphone compatibili con tale tecnologia (altrimenti si scende al 4G+/4G). Nell’eventualità in cui si superassero i 150 giga al mese, la navigazione si potrà continuare a 0,90 euro ogni 100MB.