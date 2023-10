Il 2023 di WhatsApp è stato assolutamente ricchissimo di novità e di grandi introduzioni, con aggiornamenti l’uno di seguito all’altro, che hanno permesso a tutti gli utenti di avere libero accesso a funzioni di altissimo livello, riuscendo a ridurre al massimo la distanza intercorsa con Telegram.

Al netto di tutto quanto abbiamo già visto e discusso in passato, oggi vi vogliamo parlare di un semplice trucchetto che vi aiuterà ad evitare la doppia spunta blu nel momento in cui doveste visualizzare un messaggio. Come ben sapete, WhatsApp tende ad inviare la notifica di lettura nel momento in cui visualizzate la chat, ma se voleste evitarlo? è possibile farlo senza app o strumenti di terze parti, basta un piccolissimo accorgimento.

La soluzione alla domanda è possibile sia su Android che iOS, a patto che sia stata installata l’ultima versione della nota applicazione di messaggistica (in tal caso controllate se è disponibile l’update direttamente nello store dedicato). Fatto questo, non vi resta che aprire WhatsApp e digitare nella corrispettiva barra di ricerca il nome della persona di cui volete leggere il messaggio. Poco sotto verranno elencate tutte le chat e gli invii della stessa, dandovi la possibilità di sceglierne uno e di aprirlo, senza inviare la notifica di lettura.

Per quanto riguarda le chat di gruppo non esiste oggi un metodo simile, ma dovrete solamente scaricare tutta la chat, tramite il pulsante “esporta chat senza i media“, presente direttamente nelle impostazioni dell’app.