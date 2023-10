La battaglia tra gli operatori continua anche in questo mese di ottobre. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre non vogliono perdere clienti ed anzi vogliono aumentare il loro già ricco bacino di pubblico attraverso promozioni vantaggiose tanto per le soglie di consumo quanto per i prezzi.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe ad ottobre

Tra le promo migliori di ottobre, spicca senza dubbio TIM con la sua TIM Wonder. La ricaricabile prevede chiamate no limits verso tutti i fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque più 100 Giga per internet al costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone risponde colpo su colpo a questa tariffa di TIM mettendo in campo anche nel mese di ottobre una delle sue promo storiche: la Special 100 Giga. L’offerta oramai classica del gestore prevede un costo pari a 9,99 euro e un ticket di consumi con chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 100 Giga per navigare in rete.

A TIM e Vodafone si oppone sempre Iliad che da qualche settimane ha inserito nuovamente a listino la sua tariffa Giga 150. Quest’offerta ha sempre un costo bloccato pari a 9,99 euro ogni mese con chiamate SMS infiniti e verso tutti più l’aggiunta di 150 Giga anche in 5G per internet.

La lista delle offerte migliori di ottobre per la telefonia mobile si completa con WindTre e con la WindTre Star+. La tariffa ha un costo più basso della concorrenza , pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.