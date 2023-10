WhatsApp rappresenta una soluzione più che necessaria sul fronte della messaggistica. Alla principale chat di casa Meta, gli utenti affidano le comunicazioni quotidiane che riguardano la vita privata, ma anche il lavoro e lo studio. Sempre più malintenzionati della rete però sono pronti e lesti ad approfittare della popolarità di WhatsApp, anche grazie alle oramai famose catene di messaggi.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Come noto, le catene sono uno strumento basato sulla condivisione quasi infinita di messaggi spam da uno smartphone all’altro in un lasso di tempo circostanziato. Se molte catene non portano ad alcun pericolo per gli utenti, ma si fermano solo su intenti promozionali, altre catene rappresentano un vero e proprio rischio per la sicurezza online del pubblico.

In queste settimane, su WhatsApp, gli utenti devono prestare particolare attenzione alle catene che promuovono ipotetici coupon sconto per i grandi nomi del mondo hi-tech così come per le più importanti firme dell’abbigliamento e della moda. Queste catene, garantendo un buono omaggio dal valore pari o superiore a 100 euro, attirano l’attenzione del pubblico, spingendo i lettori a compilare un form in allegato ai messaggi spam.

L’obiettivo degli hacker che si celano dietro tali messaggi è proprio quello di far compilare a quante più persone possibili il form in allegato. Grazie al form, infatti, i malintenzionati realizzano il loro obiettivo, ossia ottenere informazioni anagrafiche e riservate di migliaia di utenti. Queste informazioni saranno poi riutilizzate per creare profili fasulli o anche per dar seguito a veri e propri tentativi di furti d’identità.