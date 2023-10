Sempre più ricche e sempre più vantaggiose le promozioni che Iliad ha disposto in autunno per tutti i suoi clienti. Ad ottobre, il provider francese si conferma leader non solo sul campo della telefonia mobile, ma anche sul fronte della telefonia fissa. Gli utenti che attivano una nuova rete potranno aderire, infatti, ad una duplice occasione.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Per quanto riguarda la telefonia mobile. ad ottobre, Iliad ha riportato in auge la sua classica Giga 150. I clienti che attivano questa tariffa pagheranno un costo mensile sempre pari a 9,99 euro e riceveranno consumi illimitati per le telefonate e gli SMS più 150 Giga per la connessione di rete, anche con l’ausilio del 5G.

I listini di Iliad si completano con la telefonia fissa e con una promozione per la Fibra ottica che non ha nulla da invidiare rispetto alle tariffe principali di TIM, Vodafone e WindTre.

Per la telefonia di casa, la migliore soluzione per il provider francese resta la Iliad Box. I clienti che sottoscrivono questa ricaricabile pagheranno un costo base di 24,99 euro per avere consumi illimitati per internet con tecnologia FTTH e velocità sino a 4 Gbps. Saranno inoltre disponibili le telefonate infinite verso fissi e mobili e senza scatto alla risposta.

Iliad ha infine riservato un’occasione davvero unica per i clienti che in maniera contestuale alla Fibra ottica hanno scelto o sceglieranno una ricaricabile per la telefonia mobile. In tal caso il costo della Fibra sarà di 19,99 euro per sempre.