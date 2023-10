In questi giorni abbiamo avuto la fortuna di testare una nuova power station realizzata da Dabbsson e siamo rimasti davvero sorpresi dalle caratteristiche della stessa e dalle varie funzionalità. Andiamo a scoprire insieme com’è andato questo test…

Dabbsson nuovo arrivato sul mercato vuole rivoluzionare il settore delle power station con una nuova e impressionante stazione di ricarica che è incredibilmente versatile ed espandibile. Il sistema è così valido, infatti, che potrebbe superare marchi come Jackery, EcoFlow e Bluetti.

Dabbsson sta portando avanti una visione audace nel mondo delle soluzioni di alimentazione portatile. Nonostante sia relativamente nuovo, sta già catturando l’attenzione degli appassionati e da coloro che amano questo genere di prodotti. La sua stazione di ricarica, la cui versatilità è uno dei suoi punti di forza distintivi, sembra essere destinata a cambiare il panorama dell’alimentazione portatile.

A differenza di altre aziende più consolidate, Dabbsson sta emergendo con un approccio innovativo all’espandibilità del sistema. La stazione di alimentazione può essere facilmente ampliata con moduli aggiuntivi, consentendo agli utenti di adattarla alle proprie esigenze in modo più flessibile. Questo approccio modulare è una mossa intelligente, in quanto consente di iniziare con un sistema base e poi espanderlo gradualmente man mano che crescono le necessità energetiche.

Prime impressioni

La stazione di alimentazione Dabbsson DBS2300 lascia a bocca aperta già una volta tirata fuori dalla confezione. L’eccellente qualità costruttiva dell’unità si abbina o addirittura supera tutto ciò che abbiamo visto da marchi concorrenti. Le maniglie di presa su entrambi i lati la rendono facile da sollevare e spostare, mentre le porte di ricarica del dispositivo sono accessibili dalla parte anteriore e dai lati. Ha persino una parte superiore e inferiore piatte, che la rendono facile da riporre e migliorano la stabilità quando viene impilata sulla batteria espandibile DBS3000B.

Il design del DBS2300 è sobrio ed ergonomico. Anche se non adotta un design particolarmente innovativo, la sua funzionalità e praticità sono chiaramente al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda i materiali, il DBS2300 è costruito con materiali di alta qualità (ABS) che ne assicurano la robustezza e la durata. Dabbsson utilizza tecnologie e design interni simili a quelli impiegati nei veicoli elettrici, garantendo prestazioni elevate e sicurezza ottimale. Sebbene potrebbe non essere caratterizzato da un’estetica particolarmente accattivante o futuristica, è la combinazione di materiali di qualità, funzionalità e praticità che rendono il DBS2300 un prodotto attraente per coloro che cercano una soluzione affidabile per l’alimentazione di backup e portatile.

La DBS2300 misura 438 x 254 x 302 mm. Un altro aspetto immediatamente evidente è il peso della stazione di alimentazione. Uno dei pochi svantaggi di questa unità è che raggiunge i 26,3 Kg, rendendola più pesante rispetto alla maggior parte della concorrenza. Gran parte di questo peso è attribuibile ai componenti di alta qualità della stazione di alimentazione, tra cui una batteria LiFePO4 semisolido con una capacità di 2300 watt-ora, sufficiente per ricaricare uno smartphone 175 volte o alimentare un frigorifero portatile per oltre 30 ore.

Il DBS2300 produce una potenza continua di 2200 watt con un picco di picco fino a 4400W. Questo è abbastanza potente per far funzionare la maggior parte degli elettrodomestici domestici, tra cui una griglia elettrica, un frullatore, un forno a microonde o un frigorifero. Può anche essere utilizzato come fonte di alimentazione per un camper, fornendo energia pulita, silenziosa e priva di emissioni di CO2.

Con la sua batteria LiFeP04 al fosfato di ferro e litio da 2330 Wh, Dabbsson afferma che la sua stazione di alimentazione aumenta la densità di immagazzinamento del 30% rispetto alla concorrenza. In effetti, il DBS2300 ha una capacità di soli 712 Wh in meno del massiccio Bluetti AC500 + B300S Home Battery Backup. Ammettiamolo, il sistema Bluetti è progettato per una maggiore potenza in uscita e può espandersi ulteriormente.

Espandibilità Modulare

Una delle caratteristiche chiave della stazione di alimentazione Dabbsson è la sua modularità. Il dispositivo ha la capacità di connettersi a due pacchi batterie esterni DBS3000B, espandendo così in modo significativo la sua capacità. Ciascuna di queste batterie ha una capacità di 3000 Wh, che si aggiunge alla riserva di energia disponibile quando lavora in sinergia con il DBS2300.

La nostra unità in recensione purtroppo è arrivata senza il pacco batterie DBS3000B e quindi non abbiamo avuto la possibilità di testarla.

Porte di input e output

L’unità dispone di tre porte USB-C, tra cui un’opzione PD (Power Delivery) da 100W. La maggior parte degli smartphone, tablet e altri piccoli dispositivi sta adottando questo standard.

La stazione di alimentazione dispone anche di tre porte USB-A, una delle quali aderisce allo standard di ricarica rapida USB 3.0 QC (quick-charging). L’unità include inoltre 2 prese da 220V, una porta di ricarica per auto da 12V DC e due porte DC5521 da 12V DC. Ha persino un’uscita Anderson da 12V. Questa porta può essere particolarmente utile per i camperisti ed è raro trovarne una su una stazione di alimentazione portatile.

Tutte le porte consentono di fornire energia a un massimo di 14 dispositivi contemporaneamente, anche se nell’uso quotidiano sarebbe raro avere così tante cose collegate contemporaneamente. Le prese AC da 220V sono perfette per far funzionare piccoli elettrodomestici quando necessario, in particolare durante il campeggio.

Ricarica

Come per la maggior parte delle stazioni di alimentazione, il DBS2300 può ricaricare le sue batterie utilizzando una presa a muro a casa, la porta da 12V in un veicolo o un pannello solare. La ricarica a casa è il modo più veloce per ricaricare la batteria, richiedendo circa due ore per raggiungere il 100% di capacità utilizzando la modalità di ricarica “standard“. Il dispositivo dispone anche di una modalità “fast” che aumenta esponenzialmente la corrente assorbita dall’impianto di casa riducendo ulteriormente i tempi di ricarica a meno di 1 ora. Questa è un’ottima opzione quando hai fretta e hai bisogno di ricaricare rapidamente le batterie.

Il DBS2300 è incredibilmente efficiente durante la ricarica tramite energia solare. L’unità può assorbire fino a 3000W di potenza dai pannelli solari collegati. Noi lo abbiamo collegato ad un pannello solare inviato dalla Zendure da 400W (anche in questo caso non abbiamo avuto la fortuna di testare il pannello della stessa azienda) ricaricando completamente la batteria in circa 6 ore. Come sempre, le velocità varieranno in base alla copertura nuvolosa, all’ombra, al movimento del sole e ad altri fattori.

Una delle cose che ci piace di più di questa stazione di alimentazione è quanto sia silenziosa anche durante la ricarica; come per prodotti simili, le ventole interne si attivano per mantenere fresche le batterie e gli altri componenti durante il processo di ricarica. Il DBS2300 è sorprendentemente silenzioso, soprattutto in modalità eco.

Funzioni e caratteristiche

La stazione di alimentazione Dabbsson DBS2300 è ben equipaggiata con molta capacità e potenza, ma ha anche alcune funzionalità aggiuntive che la fanno distinguere dalla massa. Ad esempio, gli utenti possono connettersi al dispositivo tramite un’applicazione disponibile sia per Android che consente loro di regolare le impostazioni e monitorare i livelli di carica attuali. Questa caratteristica è presente anche su alcuni prodotti concorrenti, ma qui è eseguita in modo estremamente accurato, fornendo dati sul flusso di energia in entrata e in uscita e sui livelli di carica attuali. Gli utenti possono persino attivare o disattivare porte di ricarica specifiche, verificare lo stato di salute della batteria e passare tra le modalità di ricarica.

La stazione di alimentazione è dotata anche di una luce LED integrata sorprendentemente luminosa, anche alla sua impostazione più bassa. Quando accesa, la luce illumina uno spazio ampio, come una stanza, un campeggio o l’interno di un camper.

Un’altra caratteristica da notare è la batteria semisolido dello DBS2300. Questo tipo di cella di alimentazione è comune nello spazio dei veicoli elettrici ma non è ancora molto diffuso nelle stazioni di alimentazione portatili. I vantaggi aggiunti nell’uso di questi tipi di celle includono una maggiore densità energetica, ovvero più potenza in uno spazio più piccolo, e una vita più lunga. Dabbsson afferma che le sue batterie sono valide per oltre 4500 cicli di carica e hanno una durata di 15 anni.

Conclusioni

Nell’ultimo anno abbiamo testato veramente tantissime power station ma questa Dabbsson DBS2300 ci ha sorpreso davvero in positivo. Uniche note negative sono la presenza di sole 2 porte da 220V e il peso che implica una minore trasportabilità del prodotto ma che è giustificato dall’enorme potenza. Per il resto l’applicazione per Android è una delle migliori che abbia mai visto e la batteria sembra davvero essere costruita per durare almeno 15 anni. Un prodotto davvero interessante che al momento è disponibile in offerta sul sito ufficiale a 1282 €.

Videorecensione

https://www.youtube.com/watch?v=aYMzhpH9AVg