Tutti noi ricordiamo l’estate del 2020, a partire da maggio, che ha segnato la riapertura dopo il lockdown. In quei mesi, complice la paura e le regole di distanziamento sociale, abbiamo assistito ad una riscoperta della natura, delle passeggiate all’aria aperta, e delle vacanze ecosostenibili.

Nel 2022 abbiamo avuto un vero e proprio boom di vacanze outdoor, con moltissimi italiani e turisti stranieri che hanno scelto di soggiornare in campeggi o villaggi, e le previsioni per il 2023 danno il fenomeno ancora in aumento. Questo boom sta però contribuendo alla crescita anche di un altro mercato, quello delle batterie portatili, con sempre più persone che scelgono di acquistare questi prodotti per non rimanere mai senza elettricità anche nella vacanze o gite fuori porta.

Sul nostro canale abbiamo recensito diversi prodotti BLUETTI, tra i brand leader di mercato nel settore dell’accumulo di energia, e che tra poco presenterà il nuovo AC180, degno successore dei EB150 E EB240. Rispetto ai predecessori AC180 apporta una serie di miglioramenti che lo rendono un prodotto perfetto per l’uso outdoor o come backup durante blackout improvvisi.

Perché è perfetto per l’outdoor?

Partiamo dalle dimensioni ultra compatte per permettere la massima trasportabilità. BLUETTI AC180 misura 340 mmx247 mmx317 mm (H x L x P) e il peso è soltanto di 17kg. Inoltre è dotato di una maniglia che agevola ulteriormente il trasporto.

Non meno importante, anzi fondamentale, è la velocità di ricarica. AC180 supporta una ricarica turbo fino a 1.440 W. Cosa significa? Una ricarica da 0 a 80% SOC in soli 45 minuti. Nei campeggi non sarà più un problema non avere una presa nelle vicinanze.

BLUETTI AC180 vanta una capacità totale di 1152Wh, con una potenza di uscita costante di 1800W. E una potenza più che sufficiente per alimentare qualunque dispositivo portatile, ma anche i principali elettrodomestici a casa.

Questo perché AC180 incorpora anche una modalità di aumento della potenza erogata fino a 2700W, il che significa poter alimentare anche bollitori, asciugacapelli o forno a microonde. Il display frontale è stato aggiornato con un display più grande da 1,7 pollici, e una dimensione dei caratteri maggiore per facilitare la lettura dei dati di consumo e della potenza residua.

1 su 4

Sicurezza e l’uso domestico come UPS.

Oltre l’utilizzo principale all’aperto e in vacanza, il motivo della crescente richiesta di questi prodotti è la versatilità. BLUETTI AC180 può essere usato come UPS, alimentando tv o PC desktop, salvando i vostri dispositivi da danni hardware irreparabili. AC180 è in grado infatti di rilevare gli sbalzi di tensione o i blackout improvvisi ed effettuare il cambio di erogazione in soli 20 ms.

Sicurezza non solo per i vostri dispositivi ma anche per voi, le batterie equipaggiate su BLUETTI AC180 sono infatti le LiFePO4, tra le batterie più sicure sul mercato, con 5 anni di garanzia, che lo differenziano dalla maggior parte dei competitor.

Come tutte le batterie di accumulo AC180 è totalmente gestibile tramite l’app, monitorando quindi i parametri in tempo reale, le condizioni di salute della batteria e gli aggiornamenti software.

Lancio previsto a breve

Non c’è ancora una data e un prezzo di lancio, ma sulla pagina del prodotto è possibile lasciare il proprio indirizzo mail e ricevere in anteprima le news su disponibilità, sul prezzo e su eventuali promo di lancio.