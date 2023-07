Risparmiare sull’energia elettrica è diventato quasi obbligatorio non solo per i costi che sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni ma anche per “rispetto” all’ambiente e proprio in questo momento di transizione energetica avere un impianto fotovoltaico da balcone non solo può aiutarci in questa impresa ma anche rendere la nostra casa più smart e auto sostenibile.

Noi abbiamo avuto la fortuna di testare lo Zendure SolarFlow uno dei migliori fotovoltaici da balcone dotato anche di batteria di accumulo. Scopriamolo insieme nella nostra recensione.

Cos’è il fotovoltaico da balcone?

Il fotovoltaico da balcone, noto anche come “mini fotovoltaico” o “fotovoltaico plug and play“, rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile per la produzione di energia elettrica direttamente nelle abitazioni private. Questi sistemi sono progettati per essere di dimensioni ridotte, facili da installare e da gestire, rendendoli ideali per l’uso in appartamenti o case con spazio limitato.

Un impianto fotovoltaico da balcone è composto da uno o più pannelli solari che possono essere installati su un balcone, una terrazza o un’altra area esposta alla luce del sole. Questi pannelli catturano l’energia solare e la convertono in energia elettrica che può essere utilizzata per alimentare elettrodomestici e altri dispositivi all’interno della casa.

Uno dei principali vantaggi del fotovoltaico da balcone è la sua capacità di ridurre la dipendenza dall’energia fornita dalla rete elettrica. Questo può portare a significative riduzioni dei costi energetici nel lungo termine. Inoltre, l’energia solare è una fonte di energia rinnovabile e pulita, il che significa che l’uso del fotovoltaico da balcone può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e l’impatto ambientale dell’energia domestica.

Tuttavia, è importante notare che l’efficienza di un impianto fotovoltaico da balcone può variare in base a diversi fattori, tra cui l’orientamento e l’inclinazione del pannello, l’intensità della luce solare e la temperatura. Pertanto, è consigliabile consultare un esperto prima di procedere con l’installazione per assicurarsi che il sistema sia adeguato alle proprie esigenze.

Cosa dice la legge Italiana?

In Italia, l’installazione di un impianto fotovoltaico da balcone è regolata da diverse normative e può variare a seconda che l’abitazione sia indipendente o in condominio.

Per le case indipendenti, non è necessario alcun permesso particolare per installare un impianto fotovoltaico sul balcone, a meno che non vi siano vincoli paesaggistici o storici sull’abitazione. In questi casi, è consigliato richiedere in Comune il permesso a posare l’impianto.

Per quanto riguarda le abitazioni in condominio, non è necessaria la delibera condominiale per installare un impianto fotovoltaico sul proprio balcone. Tuttavia, per una convivenza pacifica, è consigliabile comunicare agli altri condomini la propria scelta. L’articolo 1122 bis del Codice Civile consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio, senza il preventivo consenso dell’assemblea condominiale. L’importante è che l’impianto non alteri il decoro architettonico del condominio.

Inoltre, esistono agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici da balcone. Ad esempio, il “Reddito energetico” è una misura rivolta alle famiglie a basso reddito per incentivare l’autoconsumo energetico. Gli interessati possono chiedere incentivi economici fino alla completa copertura dei costi per l’installazione di sistemi fotovoltaici domestici.

La legge di Bilancio 2022 ha confermato che installare un fotovoltaico rientra tra gli incentivi della ristrutturazione edilizia, prorogando la misura fino a tutto il 2024. L’incentivo rimane al 50% della spesa per un costo totale ammissibile di 96mila euro, rimborsabile in 10 anni sotto forma di sconto fiscale applicato alle tasse.

Cos’è Zendure SolarFlow?

Zendure SolarFlow è un sistema di accumulo di energia fotovoltaica (FV) collegato alla rete, progettato per aiutare gli utenti a risparmiare sulle bollette dell’elettricità. Non può essere utilizzato durante le interruzioni di corrente.

Il sistema SolarFlow è composto da un microinverter e un hub FV smart, che pesa 4.7 kg e ha dimensioni di 363×246×64 mm. È possibile aggiungere una batteria aggiuntiva AB1000, che pesa 11.5 kg e ha dimensioni di 350×200×186.5 mm.

Per formare un sistema di accumulo di energia da balcone, si necessita di un pannello solare, SolarFlow e un microinverter. SolarFlow è particolarmente utile se si ha installato un impianto FV da balcone e la maggior parte dell’energia solare prodotta viene sprecata, o se si sta pensando di installare un impianto FV. SolarFlow permette di immagazzinare l’elettricità da utilizzare di notte, riducendo così le bollette dell’elettricità.

SolarFlow può essere abbinato a pannelli solari con un intervallo di tensione di funzionamento di 16-60V e una corrente inferiore a 13A. Si può impostare l’uscita per il microinverter tramite l’app Zendure e il resto verrà automaticamente memorizzato nella batteria AB1000.

La capacità di un singolo AB1000 è di 960Wh, ma SolarFlow Max può estendere fino a 4 AB1000, per un totale di 3840Wh. SolarFlow ha diverse certificazioni di sicurezza, tra cui FCC, CA65, CE, Rosh, Raech, TUV Mark & TUV CE.

SolarFlow non ha compresi i pannelli solari e il microinverter che devono essere acquistati separatamente.

Cosa abbiamo utilizzato per la recensione?

Pannello solare Vendato Solar VDS-S120 M6H-370

Il pannello solare VDS-S120 M6H-370 è un prodotto di alta efficienza prodotto da Vendato Solar. Questo pannello solare ha una potenza massima (Pmax) di 370 Wp, con una tensione al massimo della potenza (Vmpp) di 34.3 V e una corrente al massimo della potenza (Impp) di 10.79 A.