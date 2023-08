Ce l’avete chiesta in tanti e finalmente siamo riusciti a provare sia la Jackery 2000 Pro che la Ecoflow Delta 2 Max mettendole a confronto. Chi ne uscirà vincitore? Scopriamolo subito…

Power Station: cosa sono e a cosa servono?

Le Power Station, note anche come generatori portatili, sono dispositivi progettati per fornire energia elettrica in situazioni in cui le fonti di alimentazione tradizionali non sono disponibili o non sono pratiche. Questi dispositivi compatti e portatili sono diventati strumenti indispensabili per chiunque abbia bisogno di energia in movimento, dai campeggiatori e gli escursionisti agli operatori di emergenza e ai lavoratori in cantiere.

Una stazione di alimentazione funziona immagazzinando energia elettrica in una batteria interna, che può essere ricaricata attraverso una varietà di metodi, tra cui prese di corrente standard, pannelli solari o persino generatori a gas. Una volta carica, la stazione di alimentazione può essere utilizzata per alimentare o ricaricare una vasta gamma di dispositivi elettronici, tra cui telefoni cellulari, laptop, luci, frigoriferi e altro ancora.

Le stazioni di alimentazione sono particolarmente utili in situazioni di emergenza, come durante i blackout o dopo i disastri naturali, quando l’accesso all’elettricità può essere interrotto. Inoltre, sono strumenti preziosi per chiunque lavori o si diverta all’aperto, dove l’accesso a una presa di corrente può essere limitato o inesistente.

Inoltre, a differenza dei generatori a gas, le stazioni di alimentazione sono silenziose, non producono emissioni e possono essere utilizzate in interni, rendendole una scelta più sicura e più ecologica per molte applicazioni.

Jackery 2000 Pro: punti salienti

La Jackery Explorer 2000 Pro è una stazione di alimentazione portatile di alta qualità, progettata per soddisfare una vasta gamma di esigenze energetiche. Questo modello offre una capacità impressionante di 2060Wh e un inverter AC di 2200W, con una potenza di picco di 4400W, rendendolo adatto per alimentare la maggior parte degli elettrodomestici e degli strumenti.

La stazione è dotata di quattro prese AC da 2200W, una porta per auto e tre porte USB (USB-C, QC3.0, USB-A), offrendo una grande versatilità per una varietà di dispositivi. Questa stazione di alimentazione è ideale per il campeggio, il tailgating o il boon-docking, fornendo energia per la tua prossima avventura.

Grazie all’adattatore AC integrato, la stazione può essere ricaricata all’80% in sole due ore. Inoltre, la tecnologia Solarpeak di Jackery migliora l’efficienza di ricarica solare del 30%, permettendo alla stazione di essere ricaricata all’80% in 2,5 ore con quattro pannelli solari SolarSaga da 200W. Potete leggere la nostra recensione ufficiale attraverso questo link.

Ecoflow Delta 2 Max: punti salienti

L’EcoFlow Delta 2 Max è una stazione di alimentazione portatile di grande capacità, ma compatta, che offre caratteristiche e prestazioni impressionanti. Questa stazione di alimentazione dispone di una batteria di grande capacità da 2048Wh e un’uscita AC di 2400W (picco di 4800W), rendendola in grado di alimentare una vasta gamma di apparecchiature e dispositivi. Questo la rende adatta per grandi implementazioni IT, situazioni di emergenza o situazioni che richiedono una capacità di batteria aggiuntiva. Nonostante la sua grande capacità, pesa solo 23 kg, rendendolo portatile e facile da trasportare.

La capacità di 2048Wh del Delta 2 Max fornisce un ampio tempo di funzionamento per i dispositivi essenziali. Inoltre, il Delta 2 Max è espandibile, consentendo di collegare fino a due Smart Extra Batteries per una capacità totale di fino a 6144Wh, fornendo ancora più energia di riserva.

Il Delta 2 Max utilizza batterie LFP (LiFePO4) di lunga durata e sicura, che offrono una durata di 3000 cicli completi fino a raggiungere l’80% della capacità. EcoFlow incorpora anche molteplici livelli di protezione, tra cui una base antiscivolo in gomma e un involucro resistente al fuoco con classificazione UL94-5VA, rendendolo sicuro e duraturo.

Jackery 2000 Pro vs Ecoflow Delta 2 Max

Mettiamo ora a confronto le due stazioni di ricarica partendo dalle dimensioni e peso fino ad arrivare al prezzo.

Dimensioni e peso a confronto

Jackery Explorer 2000 Pro con un peso di 19,5 kg, è notevolmente leggera considerando la sua grande capacità di 2060Wh. Le sue dimensioni sono di 38,4 x 26,90 x 30,75 cm, il che la rende relativamente compatta per una stazione di alimentazione di questa capacità.

EcoFlow Delta 2 Max pesa 23 kg, il che lo rende un po’ più pesante rispetto alla Jackery Explorer 2000 Pro. Le sue dimensioni sono di 49,7 x 24,2 x 30,5 cm, rendendolo leggermente più grande rispetto alla Jackery. Tuttavia, considerando la sua grande capacità di 2048Wh, queste dimensioni e questo peso sono comprensibili.

Vincitrice dimensioni: Parità

Vincitrice peso: Jackery Explorer 2000 Pro

Tecnologia delle batterie interne a confronto

Jackery Explorer 2000 Pro utilizza una batteria agli ioni di litio con una capacità di 2160Wh (43,2V, 50Ah). Questa batteria offre 1000 cicli di vita a oltre l’80% di capacità, il che significa che la batteria manterrà oltre l’80% della sua capacità originale dopo 1000 cicli di carica e scarica.

EcoFlow Delta 2 Max D’altra parte, l’EcoFlow Delta 2 Max utilizza una batteria LFP (LiFePO4) di lunga durata e sicura, che offre una durata di 3000 cicli completi fino a raggiungere l’80% della capacità. Questo supera la durata della batteria della Jackery Explorer 2000 Pro, suggerendo che l’EcoFlow Delta 2 Max potrebbe durare più a lungo con un uso regolare.

Vincitrice: EcoFlow Delta 2 Max

Porte di input e output a confronto

Jackery Explorer 2000 Pro offre una varietà di opzioni di output. Ha quattro prese AC da 230V, 2200W (con un picco di 4400W), che possono alimentare la maggior parte degli elettrodomestici e degli strumenti. Inoltre, ha una porta USB-A con carica rapida 3.0, una porta USB-C da 100W e una porta per auto da 12V, 10A, che la rendono adatta per una vasta gamma di dispositivi. Per quanto riguarda l’input, la Jackery Explorer 2000 Pro ha un ingresso AC da 230V, 50Hz, 10A e un ingresso DC da 11V – 17,5V, 8A max, che può essere raddoppiato a 8A max; e da 17,5V – 60V, 12A, che può essere raddoppiato a 24A/1400W max.

EcoFlow Delta 2 Max offre anche una varietà di opzioni di output. Ha sei prese AC da 1800W (con un picco di 3300W), quattro porte USB-A (due standard e due fast charge), due porte USB-C da 100W e una porta per auto da 13,6V/8A. Questo offre una grande versatilità per una varietà di dispositivi. Per quanto riguarda l’input, l’EcoFlow Delta 2 Max ha un ingresso AC da 1200W e un ingresso solare/automobile da 12-50V/10A max, che può essere raddoppiato a 25A/625W max.

Vincitrice: EcoFlow Delta 2 Max

Espandibilità a confronto

Jackery Explorer 2000 Pro pur offrendo una capacità impressionante di 2160Wh, non dispone di opzioni di espandibilità. Questo significa che la capacità della batteria è fissa e non può essere aumentata collegando batterie aggiuntive.

EcoFlow Delta 2 Max offre opzioni di espandibilità, consentendo agli utenti di aumentare la capacità della batteria collegando fino a due Smart Extra Batteries. Questo può portare la capacità totale fino a 6144Wh, fornendo ancora più energia di riserva. Questa caratteristica rende l’EcoFlow Delta 2 Max una scelta eccellente per gli utenti che prevedono di avere esigenze energetiche in continua evoluzione o che potrebbero aver bisogno di una grande quantità di energia di riserva in situazioni di emergenza.

Vincitrice: EcoFlow Delta 2 Max

Sicurezza a confronto

Jackery Explorer 2000 Pro è dotata di un sistema di gestione della batteria (BMS) che offre protezione da sovratensione e cortocircuito. Questo sistema monitora e regola attivamente la prestazione della batteria per prevenire situazioni potenzialmente pericolose. Inoltre, la Jackery ha progettato la Explorer 2000 Pro per funzionare in un intervallo di temperatura da -10 a 40 gradi Celsius.

EcoFlow Delta 2 Max offre anche una serie di misure di sicurezza. Utilizza una batteria LFP (LiFePO4) di lunga durata e sicura, che è nota per la sua stabilità termica e chimica, riducendo il rischio di surriscaldamento e combustione. Inoltre, EcoFlow ha incorporato molteplici livelli di protezione nella Delta 2 Max, tra cui una base antiscivolo in gomma e un involucro resistente al fuoco con classificazione UL94-5VA.

Sia la Jackery Explorer 2000 Pro che l’EcoFlow Delta 2 Max offrono una serie di misure di sicurezza per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Tuttavia, l’EcoFlow Delta 2 Max sembra offrire un livello di sicurezza leggermente superiore grazie alla sua batteria LFP e al suo involucro resistente al fuoco.

Vincitrice: Parità

Potenza a confronto

Jackery Explorer 2000 Pro offre una potenza di uscita AC di 2200W, con un picco di 4400W.

EcoFlow Delta 2 Max offre una potenza di uscita AC di 2400W, con un picco di 4800W. Questo supera leggermente la potenza di uscita della Jackery Explorer 2000 Pro, rendendo la Delta 2 Max in grado di alimentare apparecchiature ancora più potenti. La sua batteria LFP (LiFePO4) ha una capacità di 2048Wh, che, sebbene leggermente inferiore alla capacità della Jackery Explorer 2000 Pro, fornisce comunque un ampio tempo di funzionamento per la maggior parte dei dispositivi.

Un vantaggio distintivo dell’EcoFlow Delta 2 Max è la sua funzione X-Boost, che consente alla stazione di alimentazione di alimentare apparecchiature con una potenza di fino a 3400W, superando la sua potenza nominale. Questo può essere particolarmente utile per alimentare apparecchiature ad alta potenza come condizionatori d’aria, forni a microonde e utensili elettrici.

Vincitrice: EcoFlow Delta 2 Max

Onda dell’inverter a confronto

Jackery Explorer 2000 Pro è dotata di un inverter a onda sinusoidale pura che fornisce una potenza di uscita AC di 2200W, con un picco di 4400W. Questo tipo di inverter produce un’onda di corrente che è quasi identica a quella fornita dalla rete elettrica, il che significa che è in grado di alimentare in modo sicuro e efficiente una vasta gamma di apparecchiature elettroniche, dai piccoli dispositivi agli elettrodomestici di dimensioni maggiori.

EcoFlow Delta 2 Max è dotata di un inverter a onda sinusoidale pura che fornisce una potenza di uscita AC di 2400W, con un picco di 4800W. Come la Jackery Explorer 2000 Pro, l’EcoFlow Delta 2 Max è in grado di alimentare in modo sicuro e efficiente una vasta gamma di apparecchiature elettroniche.

Esistono due tipi principali di inverter: quelli a onda sinusoidale modificata e quelli a onda sinusoidale pura.

Gli inverter a onda sinusoidale modificata producono un’onda di corrente che è approssimativamente una forma d’onda sinusoidale. Sono più economici da produrre e quindi più comuni in dispositivi a basso costo. Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici sensibili potrebbero non funzionare correttamente o potrebbero essere danneggiati se alimentati con un inverter a onda sinusoidale modificata.

Gli inverter a onda sinusoidale pura, d’altra parte, producono un’onda di corrente che è quasi identica a quella fornita dalla rete elettrica. Questo tipo di onda è l’ideale per alimentare apparecchiature elettroniche sensibili, come computer, televisori e apparecchiature mediche. Gli inverter a onda sinusoidale pura sono generalmente più costosi da produrre, ma offrono prestazioni superiori e sono più sicuri.

Vincitrice: Parità

Applicazione e connettività

Jackery Explorer 2000 Pro non offre connettività Wi-Fi o Bluetooth. Questo significa che non è possibile per l’utente monitorare o controllare la stazione di alimentazione tramite un’applicazione sullo smartphone. Mentre questo potrebbe non essere un problema per alcuni, altri potrebbero trovare la mancanza di connettività un inconveniente, poiché significa che devono essere fisicamente vicini alla stazione di alimentazione per monitorare il suo stato e controllare le sue funzioni.

EcoFlow Delta 2 Max offre sia la connettività Wi-Fi che Bluetooth. Questo permette all’utente di monitorare e controllare la stazione di alimentazione tramite l’applicazione EcoFlow sullo smartphone, indipendentemente dal fatto che sia vicino alla stazione di alimentazione o no. L’utente può controllare lo stato della batteria, accendere o spegnere le uscite, e persino ricevere notifiche quando la batteria è quasi scarica. Questa connettività aggiunge un livello di comodità e flessibilità che la Jackery Explorer 2000 Pro non può offrire.

Vincitrice: EcoFlow Delta 2 Max

Velocità di ricarica a confronto

Jackery Explorer 2000 Pro offre una velocità di ricarica impressionante. Con un adattatore CA, può essere completamente ricaricata in soli 2 ore. Se si utilizza un adattatore per auto da 12V, la ricarica completa richiede circa 24 ore. Inoltre, se si utilizzano sei pannelli solari SolarSaga da 200W, la ricarica completa può essere raggiunta in circa 2,5 ore in condizioni di luce solare ideali. Queste opzioni di ricarica veloce rendono la Jackery Explorer 2000 Pro una scelta eccellente per chi ha bisogno di una stazione di alimentazione che può essere ricaricata rapidamente.

EcoFlow Delta 2 Max offre una velocità di ricarica altrettanto impressionante. Grazie alla tecnologia aggiornata di DELTA 2 Max che combina energia solare fino a 1000 W con CA per velocità di ricarica leader a livello mondiale. In soli 43 min si ha già l’80% di ricarica. Oppure, utilizzando l’AC si raggiunge l’80% in 53 min. Utilizzando insieme CA ed ingresso solare, si hanno 2400 W, di cui 1800 W di CA e un massimo di 600 W di ingresso solare. Se si utilizza un adattatore per auto da 12V, la ricarica completa richiede circa 16,8 ore. Inoltre, se si utilizzano quattro pannelli solari da 160W, la ricarica completa può essere raggiunta in circa 3,4-6,8 ore in condizioni di luce solare ideali.

Sia la Jackery Explorer 2000 Pro che l’EcoFlow Delta 2 Max offrono velocità di ricarica impressionanti, rendendole entrambe ottime scelte per chi ha bisogno di una stazione di alimentazione che può essere ricaricata rapidamente. Tuttavia, l’EcoFlow Delta 2 Max ha un leggero vantaggio in termini di velocità di ricarica CA, rendendola la scelta migliore per chi ha bisogno di una ricarica ultra-rapida.

Vincitrice: EcoFlow Delta 2 Max

Prezzo e garanzia a confronto

Jackery Explorer 2000 Pro viene fornita con una garanzia gratuita di 3 anni, che offre una certa tranquillità agli utenti. Il prezzo della Jackery Explorer 2000 Pro è di 2.299,00 euro. Questo è un investimento significativo, ma considerando le sue caratteristiche di alta qualità e la sua garanzia di 3 anni.

EcoFlow Delta 2 Max viene fornito con una garanzia di 5 anni, che è superiore alla garanzia offerta dalla Jackery. Questo offre un ulteriore livello di tranquillità per gli utenti. Il prezzo dell’EcoFlow Delta 2 Max è di 2.099,00 euro, che è leggermente inferiore al prezzo della Jackery Explorer 2000 Pro.

EcoFlow Delta 2 Max offre un prezzo leggermente inferiore e una garanzia più lunga rispetto alla Jackery Explorer 2000 Pro. Tuttavia, entrambe le stazioni di alimentazione offrono caratteristiche di alta qualità e sono investimenti validi. La scelta tra le due dipenderà dalle specifiche esigenze e preferenze dell’utente.

Vincitrice: EcoFlow Delta 2 Max

Conclusioni

EcoFlow Delta 2 Max e Jackery Explorer 2000 Pro sono 2 ottime power station ma facendo un’attenta analisi il prodotto di EcoFlow è molto più completo a partire dalle batterie Lifepo4 fino ad arrivare al prezzo passando per l’applicazione che permette di controllare la stessa in modo affidabile.

