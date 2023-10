OnePlus è attualmente a lavoro su un nuovo smartphone pieghevole realizzato in collaborazione con OPPO ma questo non è l’unico dispositivo in cantiere. L’azienda sembra essere impegnata nella messa a punto di un nuovo dispositivo indossabile, che potrebbe arrivare molto presto sul mercato.

La notizia è stata riportata da un noto leaker, il quale ha fornito alcune informazioni sul periodo nel quale potremmo poter assistere al debutto di quello che potrebbe essere chiamato OnePlus Watch 2.

OnePlus Watch 2: l’azienda lavora a uno smartwatch di seconda generazione!

Il leaker Max Jambor ha condiviso pubblicamente un post su X nel quale afferma che l’azienda OnePlus è attualmente impegnata nella creazione di uno smartwatch di seconda generazione.

L’esperto non ha fatto alcun riferimento a quelle che saranno le caratteristiche del dispositivo ma ritiene che entro il 2024 potremmo già avere la possibilità di acquistare il dispositivo.

Il suo nome sarà quasi sicuramente OnePlus Watch 2 ma è ancora troppo presto per fornire maggiori dettagli sul suo aspetto estetico o sulla sua scheda tecnica.

Il settore degli smartwatch è comunque in continua espansione e sempre più utenti non possono fare a meno di possederne uno, che sia per monitorare lo stato della propria salute o per avere a disposizione tutte le informazioni presenti sullo smartphone. Google ha recentemente rilasciato il suo Pixel Watch 2 ponendosi ulteriormente in conflitto con Apple che, nel mese di settembre, ha rinnovato la sua linea di Apple Watch e Apple Watch Ultra con due modelli decisamente interessanti.

La scelta, dunque, è parecchio ampia e ognuno ha ormai la possibilità di scegliere il dispositivo che ritiene più adeguato alle proprie esigenze. Scopriremo presto, quindi, cosa offrirà OnePlus al suo pubblico.