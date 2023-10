Il canone Rai è la tassa che ogni anno milioni di utenti in Italia si ritrovano costretti a versare in quanto possessori di un televisore, e quindi capaci di fruire dei contenuti della televisione di Stato, la Rai. Ad oggi l’imposta, per combattere la frequentissima evasione degli anni passati, viene inserita obbligatoriamente all’interno della bolletta dell’energia elettrica, con pagamento rateizzato in 10 rate da 9 euro l’una, per un totale che si aggira sui 90 euro complessivi.

Come vi abbiamo appena indicato, si tratta di una tassa di possesso, ciò sta a a significare che proprio alla base dell’imposta si trova la necessità di possedere un televisore. Nel momento in cui tale condizione dovesse venire meno, allora il consumatore si ritroverebbe nelle condizioni di poter richiedere l’esenzione allo Stato.

Canone Rai, è gratis per tutti

Per raggiungere il proprio scopo non sono necessarie operazioni troppo complesse, poiché basta presentare una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, che sia però legalmente vincolante. Con tale termine vogliamo indicare il fatto che potrà essere impugnata dallo Stato, nell’eventualità in cui il consumatore finale abbia dichiarato il falso (e quindi incorrere in sanzioni molto pesanti). Fatto questo, sarà necessario reinviarla all’Agenzia, entro la data limite del 31 gennaio 2024; un limite invalicabile per avere la certezza di non pagare la tassa per tutto l’anno, in caso contrario l’utente pagherà per un breve periodo l’imposta, senza però avere la possibilità di avere un rimborso di vario genere.