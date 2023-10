Il canone Rai può finalmente non essere pagato dagli utenti, una delle notizie più attese degli ultimi anni è reale, e buona parte della popolazione si trova a tutti gli effetti ad avere la possibilità di richiedere l’esenzione dal pagamento di una delle tasse più odiate di sempre.

Quanto vi racconteremo è da ritenersi completamente legale e con la piena disponibilità per ogni utente sul territorio, a patto che questi non abbia in casa un televisore. Dovete ricordare, infatti, che la condizione di base legata al pagamento del canone Rai è proprio il possesso di un prodotto di questo tipo; nel momento in cui tale condizione dovesse venire a mancare, lo stesso utente si ritrova nelle perfette condizioni di richiedere l’esenzione dal pagamento.

Approfittate delle ottime offerte Amazon che potete trovare gratis solo ed esclusivamente sul nostro canale Telegram, direttamente al seguente link.

Canone Rai abolito, ecco come non pagarlo più

Rispettando tale requisito, l’utente si ritrova nella perfetta condizione per presentare una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate con la quale sottolinea il non possesso di un televisore. Ricordatevi che si tratta di un documento legalmente vincolante, il quale porta con sé un altro aspetto da non trascurare: può essere impugnato e portare ad una sanzione o una multa.

La domanda di esenzione potrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio per avere la certezza di non dover pagare la tassa per tutto il 2024, in caso contrario sarà necessario iniziare a versare le rate, ma che non potranno più essere rimborsate in alcun modo.