In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo il nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold 5 in offerta.

Samsung Galaxy Z Fold 5 è uno tablet Android con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo, rappresentando uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone Samsung Galaxy Z Fold 5 in offerta

Dispone di un grande display da 7.6 pollici e di una risoluzione da 2176×1812 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Samsung Galaxy Z Fold 5 sono innumerevoli e tutte al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

L’eccellenza di questo Samsung Galaxy Z Fold 5 è completata da una fotocamera con un sensore da ben 50 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680×4320 pixel. Le altre due fotocamere posteriori sono da 12+10 megapixel mentre quella anteriore è da 4+10 megapixel.

Monta un processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AC con GPU Adreno 740, 12 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna non espandibile. Batteria da 4.400 mAh e sistema operativo Android 13 con Samsung One UI 5.1. Il tutto a 2.009 euro seguendo questo link.