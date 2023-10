Due anni fa è stato annunciato Spotify HiFi, nel mese di Febbraio del 2021, ma finora non c’erano state più notizie di questo nuovo abbonamento. Finalmente, dopo tanta attesa, arrivano i dettagli che ne svelano i vantaggi e i prezzi. Se quindi siete grandi fruitori del servizio di musica streaming, non potete assolutamente perdere queste informazioni.

Come prima cosa, l’abbonamento verrà chiamato Spotify Supremium e permetterà agli utenti di accedere a nuovi strumenti di mixaggio ultra-avanzati, a dati statistici molto dettagliati sull’ascolto, ad audiolibri gratuiti e ad un livello audio lossless da 24 bit.

L’abbonamento Spotify Supremium

Perché il team di sviluppatori della piattaforma stia lavorando sempre più per implementare l’applicazione e l’esperienza degli utenti. Ultimamente è stata anche lanciata la funzione Jam, che permette di ascoltare la propria musica preferita insieme agli amici. Con essa si possono, infatti, realizzare playlist personalizzate e condivise tra i conoscenti, in modo tale che tutti possano aggiungere il proprio tocco.

Ritornando al nuovo abbonamento, sicuramente la prima domanda che ci si pone è: quanto costerà il nuovo servizio? Sembra che, tali informazioni che stanno circolando sul web, il prezzo sarà di circa 20$, il doppio rispetto al classico abbonamento. A differenza dei piani passati, si nota anche come Spotify non faccia riferimento al brand hi-fi usato in precedenza.

Per quanto riguarda la data di lancio non si hanno ancora notizie. Inoltre, i rumor riguardano esclusivamente il servizio diffuso negli Stati Uniti. Quindi, non si sa ancora la tariffa per il pubblico italiano o quando sarà a noi disponibile. Le spese dei diritti d’autore, infatti, potrebbero far salire ancora di più il costo di questo abbonamento.