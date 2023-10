Gli utenti hanno assistito a diversi cambiamenti in casa Netflix in questi ultimi anni. L’azienda ha infatti apportato aumenti e anche diversi nuovi piani in abbonamento. A quanto pare, però, le novità non sono ancora finite. Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, infatti, Netflix ha eliminato il piano base senza pubblicità anche in Italia.

Netflix rimuove la disponibilità del piano base senza pubblicità

In questi ultimi mesi sono spuntate diverse novità per tutti gli abbonati a Netflix. L’azienda ha infatti dapprima introdotto lo stop della condivisione degli account ed ha anche introdotto un nuovo piano base economico caratterizzato dalla presenza delle pubblicità.

Fino ad oggi, per risparmiare gli utenti potevano comunque scegliere se attivare questo piano oppure se attivare il precedente piano base senza pubblicità. Come già detto in apertura, però, sembra che il colosso dello streaming abbia deciso di rimuovere proprio la disponibilità di quest’ultimo piano.

Con questo piano, gli utenti potevano vedere tutti i contenuti della piattaforma ad una risoluzione non molto elevata e soprattutto senza pubblicità ad un costo di 7,99 euro al mese. Ora, però, se gli utenti vorranno risparmiare qualcosa, saranno costretti ad attivare il piano base con pubblicità ad un costo mensile di 5,40 euro al mese. Rimangono però disponibili gli altri piani in abbonamento dell’azienda, fra cui il piano standard a 12,99 euro al mese e il piano premium a 17,99 euro al mese. Per chi invece ha già attivo il piano base ma senza pubblicità, potrà continuare ad utilizzarlo senza troppi problemi.