Diventano sempre più insistenti le voci riguardanti lo sviluppo, da parte di Nintendo, della prossima generazione di console Switch. I riferimenti all’ipotetica Switch 2 (nome non ancora confermato), stanno diventando sempre più frequenti e possiamo già delineare alcuni aspetti piuttosto interessanti.

In particolare, stando alle informazioni rivelate da SoldierDelta possiamo scoprire la possibile data di uscita della Nintendo Switch 2. Il leaker indica il 24 settembre 2024 come una data molto probabile per un annuncio da parte del produttore nipponico. In caso di ritardi produttivi o per avere maggior margine di manovra, la data potrebbe essere spostata al 3 novembre.

Ma non è tutto, in quanto sono previste anche diverse varianti per la console. La Nintendo Switch 2 arriverà in una versione base e una versione esclusivamente digitale. Il prezzo delle due console sarà diverso, con la prima commercializzata a 449 dollari mentre la seconda risulterà più economica con un prezzo di 399 dollari.

Nintendo sta sviluppando la seconda generazione di console Switch con tante novità hardware che rivoluzioneranno la famiglia

In entrambi i casi, salvo la possibilità di leggere le cartucce e non affidarsi esclusivamente allo store Nintedo eShop, le due console saranno identiche. Su entrambe potremo trovare uno schermo LED invece del tanto chiacchierato e atteso display OLED. si dice che il Nintendo Switch 2 abbia uno schermo LED. Inoltre, le console supporteranno la realtà aumentata (AR) con funzionalità dedicate.

Sebbene al momento non ci siano informazioni ufficiale, la Nintendo Switch 2 si preannuncia una console molto diversa dalla precedente generazione. Infatti, i leaker indicano che saranno presenti 12GB di RAM, un valore che la avvicinerebbe più a PlayStation 5 e Xbox Series S e Series X.

Inoltre, dal punto di vista grafico ci aspettiamo il supporto di NVIDIA per l’utilizzo della tecnologia DLSS 3.1 per la gestione visiva. Questo permetterà di migliorare la qualità grafica raggiungendo risoluzioni altissime senza appesantire troppo la GPU.

In attesa di scoprire tutti i dettagli della Nintendo Switch 2, la prima generazione ha ricevuto in Cina un’edizione speciale. La Mario Red Edition porta con se una speciale colorazione rossa ispirata all’idraulico più famoso del mondo oltre al nuovo schermo OLED e una memoria interna aumentata per archiviare tantissimi giochi.