Samsung sta investendo tantissimo nello sviluppo di nuovi sensori fotografici da equipaggiare sui propri dispositivi top di gamma. Basti pensare che sul Galaxy S23 Ultra è presente una fotocamera da 200 megapixel datata di uno dei sensori più ampi attualmente in circolazione.

Tuttavia, la divisione Ricerca e Sviluppo di Samsung punta a migliorare ulteriormente questa tecnologia. Stando a quanto rivelato dal noto leaker Revegnus, sembrerebbe che il produttore coreano stia lavorando su due sensori appartenenti alla famiglia ISOCELL in grado di raggiungere la risoluzione di 432 megapixel.

Il leaker ha riportato la notizia su X (ex Twitter) e di solito è sempre molto affidaibile. Stando a quanto emerso, il brand starebbe lavorando su due sensori ISOCELL che prenderanno il nome HW1 e HW2. Entrambi i sensori avranno dimensioni di 1 pollice e una risoluzione di 432MP.

It is expected that Samsung will continue to use GN3 for the Fold 6, and it is anticipated that starting from Fold 7, they will use S5KHP5.

And Samsung is preparing a 1-inch sensor, the "HW" series.

HW1 : 1/1.05" , 0.56µm , 432MP

HW2 : 1/1.07" , 0.5µm , 432MP https://t.co/2LC2se9TqU

— Revegnus (@Tech_Reve) October 6, 2023