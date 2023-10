Konami Digital Entertainment è pronta ad un nuovo anno di pure emozioni calcistiche grazie al nuovo aggiornamento per eFootball. Con il nuovo update, gli sviluppatori danno ufficialmente il via alla Season 2: “Elevate the Excitement”.

Tra le principali novità introdotte dalla Season 2 possiamo trovare le nuove squadre per la Authentic Mode e nuovi Club Pack per il Dream Team. In particolare, la Trendyol Süper Lig arriva nella Authentic Mode e rappresenta la principale divisione calcistica turca. I giocatori di eFootball potranno selezionare importanti club come Beşiktaş JK, Galatasaray SK, Fenerbahçe SK, Trabzonspor e molti altri per sfide sempre più avvincenti.

Inoltre, Konami ha stretto una partnership con l’Asian Football Confederation per portare i più importanti club della Confederazione Asiatica su eFootball. Si potranno selezionare squadre provenienti da Australia, Giappone, Iran, Qatar oltre a tre club dell’Arabia Saudita: Al Nassr, Al Ittihad Club e Al Hilal SFC.

Considerando queste aggiunte, volte a rendere il titolo calcistico sempre più internazionale, arriva anche un importante cambiamento su eFootball Mobile. Sarà possibile utilizzare il servizio anche in lingua araba recentemente aggiunta.

Tuttavia, il calcio è tradizionalmente una questione europea. Ecco perchè su eFootball arriveranno una serie di Club Pack dedicati ad alcuni dei club partner KONAMI. Nei pacchetti saranno presenti 11 calciatori Highlight e un Manager “Booster”. In questo modo sarà possibile potenziare il proprio dream team e sfruttare le carte di potenziamento per applicare dei modificatori +1 alle tatistiche di tutti i giocatori del Dream Team.

A partire dal 5 ottobre si potranno sbloccare i calciatori di FC Barcelona, Manchester United FC e Arsenal FC. Dal 19 ottobre, invece, arriveranno i Club Pack dedicati a FC Bayern München, AC Milan e Internazionale Milano. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dedicato al titolo.