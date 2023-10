iPhone 15, l'USB-C sta rivoluzionando il modo di guardare contenuti su monitor esterni

L’introduzione della connettività USB-C nell’iPhone 15 ha segnato un cambiamento significativo nell’ecosistema Apple, offrendo agli utenti una vasta gamma di nuove funzionalità. Una delle più notevoli è la capacità di collegare lo smartphone a un monitor esterno attraverso l’interfaccia. Questa funzione è particolarmente utile per chi desidera visualizzare contenuti su uno schermo più grande, senza dover necessariamente utilizzare la tecnologia AirPlay.

iPhone 15: tutto merito dell’adattatore multiporta

Apple ha fornito dettagli su come effettuare questa connessione in un documento di supporto ufficiale. Secondo le indicazioni, è possibile collegare l’iPhone 15 a un monitor esterno utilizzando un cavo USB-C. Questo permette di visualizzare una varietà di contenuti, come video e foto, su uno schermo più grande. Tuttavia, a seconda del tipo di monitor a cui si intende collegare il dispositivo, potrebbe essere necessario un adattatore multiporta da USB-C ad AV digitale. Questo serve a convertire il segnale video e audio in un formato compatibile con il monitor esterno.

Una volta effettuata la connessione, il contenuto visualizzato sullo schermo dell’iPhone sarà replicato sul monitor esterno. Ciò significa che qualsiasi cosa si veda sullo schermo del telefono sarà visibile anche sul monitor. Tuttavia, ci sono alcune applicazioni che supportano l’utilizzo di una “seconda schermata“, permettendo di visualizzare contenuti diversi sui due schermi. Questa funzionalità potrebbe essere particolarmente utile per presentazioni, videoconferenze o per utilizzare applicazioni che richiedono un’area di visualizzazione più ampia.

È importante notare che questa funzione non è limitata ai monitor che supportano AirPlay, il che la rende accessibile a un’ampia gamma di dispositivi di visualizzazione. Tale flessibilità potrebbe aprire nuove possibilità per gli utenti in termini di produttività e intrattenimento, rendendo l’iPhone 15 uno strumento ancora più versatile.