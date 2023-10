La numismatica, ovvero la branca del collezionismo che riguarda solamente banconote e monete, è molto più diffusa di quanto effettivamente si potrebbe immaginare, poiché al giorno d’oggi circolano cifre incredibili che permetterebbero a tutti di guadagnare molto denaro anche con la rivendita di un solo esemplare.

Prima di parlare di cifre è bene ricordare, e sottolineare, che quanto indicato è da considerarsi valido solo a determinate condizioni, infatti l’esemplare deve essere praticamente perfetto, come se fosse fresco di conio, ancora meglio se non è mai circolato. In altre occasioni, gli errori di conio sono i più rari ed i più pagati dai collezionisti.

Monete rare, ecco gli esemplari che dovete acquistare

Una delle monete più rare dell’intero mercato è chiamata Doppia Stella del dollaro, datata precisamente 1907, un pezzo davvero unico nel suo genere, capace di valere in perfette condizioni anche 2 milioni di dollari, data l’incisione di due stelle su un’aquila. Ancora più valore per la Flowing Hair Dollar, una moneta coniata addirittura nel 1794, rappresentante la prima in assoluto in argento distribuita negli Stati Uniti; un pezzo talmente unico e dalla bellezza assoluta, ma purtroppo così raro da essere presente solo in poche centinaia nel mondo, battuto all’asta recentemente al prezzo di 10 milioni di dollari.

Volendo andare ancora più nel passato si possono trovare monete che risalgono quasi all’impero romano, raffiguranti ad esempio Marco Aurelio o Augusto, pronte a valere centinaia di migliaia di euro, basta avere fortuna o conoscere il giusto collezionista a cui rivenderle.