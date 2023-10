Iliad A SORPRESA, la promo regala un servizio super GRATIS

L’arrivo dei nuovi gestori in Italia è cominciato ormai diversi anni fa, fin da quando i soliti noti dominavano ancora. Tra questi si distinguevano i nomi di Vodafone e molti altri, ma da quando è arrivato un gestore come Iliad la musica è cambiata.

Non sarebbe potuto essere altrimenti, soprattutto alla luce delle offerte proposte dal gestore in maniera continuativa. La volontà da parte dei grandi provider di mettere i bastoni tra le ruote a questa nuova realtà non è servita a nulla. Iliad infatti è sempre riuscita a fare corsa a sé, proponendo delle promozioni mobili che fossero molto larghe di maniche in merito ai contenuti e soprattutto dei prezzi molto bassi che durassero per sempre.

Proprio in base a tutte queste situazioni, oggi il gestore riesce a dominare senza problemi e lo fa con un’offerta in particolare. È tornata la cara vecchia Giga 150, soluzione che include al suo interno tutto per un prezzo molto più basso del solito.

Iliad continua a battere la concorrenza grazie alle sue migliori offerte, ecco la Giga 150

Una delle migliori promo corrisponde certamente al nome di Giga 150, soluzione straordinaria che in pochi possono vantare. Iliad con un’offerta del genere vuole rubare clienti alla concorrenza e ci riesce grazie al prezzo di 9,99 € al mese che dura per sempre.

All’interno di questa promo gli utenti troveranno tutto, partendo dai minuti e finendo ai giga. Inizialmente ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi. Ci sono poi anche SMS senza limiti verso tutti i provider e infine 150 giga disponibili per la navigazione, tutti in 5G. Tale standard di connessione sarà gratuito per sempre per tutti coloro che sceglieranno l’offerta.