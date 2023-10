Il mondo del collezionismo è molto vario, ad oggi esistono tantissimi collezionisti pronti a spendere una fortuna pur di acquistare una SIM o una moneta rara, e per questo motivo gli utenti potrebbero anche guadagnare fino a 10’000 euro con una singola vendita.

Parlare di cifre e di valutazioni è sempre molto complesso, sopratutto perché tutto dipende dalle condizioni del singolo esemplare. Parlando di monete, ad esempio, deve essere praticamente perfetta, quasi fosse appena coniata e mai circolata; la SIM, al contrario, deve presentare una ripetitività nelle cifre praticamente unica, ancora meglio se il numero è composto da tutte cifre identiche.

SIM e Monete RARE, gli esemplari più richiesti dai collezionisti

Gli esemplari che indubbiamente permettono di guadagnare più denaro sono le monete, basti pensare che tra le più rare troviamo monete di Città del vaticano o del principato di Monaco (stampate tra il 2002 ed il 2018), capaci di generare un guadagno di circa 10’000 euro. La più rara è frutto di un errore di conio, ovvero un esemplare che presenta un errore evidente rispetto agli altri in commercio, si tratta di una moneta da 50 centesimi capace di valere anche 190’000 euro.

Per quanto riguarda le SIM vi basta fare una semplice ricerca su eBay, per scoprire l’esistenza di rivendite di numeri di telefono, ad esempio in questo periodo è stato rivenduto un numero con la ripetizione del 786 a ben 6000 euro. La rivendita della SIM è perfettamente legale e rispettosa della Legge.