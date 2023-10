Da tempo si parla di DVB-T2, il cosiddetto digitale terrestre di seconda generazione, un nuovo modo di trasmettere i contenuti da parte delle emittenti, che spostano gli stessi su altre frequenze rispetto al passato, per fare spazio alla comunicazione 5G mobile.

La transizione digitale verso il DVB-T2 è ormai imminente, infatti dal 10 gennaio 2024 i canali Rai passeranno ufficialmente alle nuove frequenze, con l’auspicio da parte del Governo che il processo venga poi seguito rapidamente anche dagli altri network, completandolo il prima possibile (anche per quanto riguarda le cosiddette TV locali).

DVB-T2, lo switch-off avverrà a Gennaio 2024

Il passaggio dovrebbe essere indolore per milioni di consumatori sul territorio italiano, ricordiamo infatti che già da 5 anni i televisori devono assolutamente integrare al proprio interno il decoder compatibile con il DVB-T2, solamente i modelli più vecchi potrebbero non essere compatibili. In questo caso, per verificarlo basterà dirigersi su un canale di test, nell’eventualità in cui a schermo non venga mostrato nulla, sarà necessario prendere due strade differenti: da un lato cambiare televisore con un modello più recente, dall’altro invece l’acquisto di un decoder esterno, soluzione molto più economica, da collegare fisicamente al televisore di cui si è già in possesso.

Ricordiamo inoltre che il passaggio al DVB-T2 sarà graduale, infatti da Gennaio 2024 i primi canali saranno quelli della Rai, per poi andare in cascata, e tutto dipende dalle emittenti televisive, quindi oggi è impossibile avere una data precisa, con gli altri.