Questo inizio di ottobre si conferma molto vantaggioso sul fronte della telefonia mobile. Tutti gli utenti che desiderano cambiare la loro ricaricabile di riferimento possono, ad esempio, scegliere una delle tariffe messe in campo da Vodafone. Il provider low cost cerca di attirare proprio in autunno nuovi clienti al suo già nutrito bacino di utenza.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti no limits

Tra le grandi tariffe di Vodafone, spicca per importanza la Special 100 Giga. Questa promozione, oramai storica per il gestore inglese, assicura al pubblico consumi senza limiti per i minuti e gli SMS verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, con l’aggiunta di 100 Giga per la connessione di rete. Inclusa nel prezzo per il pubblico inoltre vi è anche la tecnologia del 5G.

Il prezzo mensile di Special 100 Giga non ha nulla da invidiare alle promo di altri gestori. Il costo infatti sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni, con l’aggiunta una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

Grazie alla Special 100 Giga, i clienti di Vodafone avranno a loro disposizione una garanzia certamente non da poco. Il provider inglese ha messo a disposizione di tutti gli abbonati un costo bloccato nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM, senza quindi rimodulazioni immediate per soglie di consumo e per i costi.

Tutti coloro che sono intenzionati ad effettuare l’attivazione della promozione devono rivolgersi presso uno degli store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.