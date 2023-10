La strategia commerciale di Iliad almeno in questo inizio del mese di ottobre è del tutto speculare a quella di fine settembre. Ancora una volta il provider mette al centro della scena le promozioni low cost, con uno spazio del tutto riservato dedicato alla sua tariffa migliore: la Giga 150.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

I clienti che scelgono Giga 150 potranno beneficiare di chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica e ben 150 Giga per la navigazione internet. Il costo della promozione sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni con la sola aggiunta di un extra una tantum per un valore pari sempre a 9,99 euro. Quest’ulteriore spesa sarà necessaria per ricevere la SIM.

Con la Giga 150, Iliad conferma per tutti i suoi clienti anche la tecnologia 5G. A differenza dei provider rivali, il gestore francese garantisce agli abbonati la possibilità di accedere alle reti di ultima generazione completamente a costo zero.

Il lavoro di Iliad sulle sue reti 5G sarà sempre più capillare ed incisivo nel corso delle proprie settimane. Gli investimenti porteranno il gestore ad estendere presto la copertura delle reti su scala nazionale. Per gli utenti però ciò comporterà anche una necessaria e dovuta rinuncia. Anche il provider francese, in linea con TIM o Vodafone, ha dato il via al suo processo di eliminazione del 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.