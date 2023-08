Qualcomm ha annunciato oggi di aver raggiunto il downlink 5G più veloce al mondo, sfruttando solamente bande inferiori a 6GHz, questo è stato possibile con l’ausilio di un modem in particolare: lo Snapdragon X75 5G.

Il suddetto modello è il primo sistema modem-RF 5G Advancedy Ready al mondo, un prodotto presentato a tutti nel corso del MWC 2023 di Barcellona, e che dimostra ancora una volta quanto Qualcomm stia lavorando duramente per migliorare la connettività di ultima generazione.

La velocità raggiunta, pari a 7,5Gbps in download, ha sfruttato 300Mhz di spettro, con aggregazione di portanti 4X e 4 canali TDD, andando a modulare una ampiezza in quadratura a 1024. Il passaggio più importante è proprio l’aggregazione dei 4 canali TDD, soluzione spesso adottata dagli operatori telefonici per raggiungere velocità più alte nella trasmissione. L’efficienza viene poi migliorata dalla modulazione QAM a 1024, così da poter inviare più dati in ogni singola trasmissione.

Qualcomm, velocità massima raggiunta in download in 5G

Le precedenti sono le due funzioni fondamentali del nuovo modem, essenziali per migliorare l’esperienza finale, incrementando velocità in download, capacità, efficienza e benessere quotidiano. Qualcomm ritiene tali prodotti pronti per il futuro, in quanto riescono a consentire alle app che richiedono una maggiore banda, come quelle per lo streaming video, i giochi online o simili, di svolgere ogni operazione in modo decisamente più fluido rispetto al passato.

Il modem Snapdragon X75 non è ancora in commercio, è attualmente in fase di test presso i clienti, e si prevede che possa fare la propria comparsa all’interno dei prodotti a partire dal secondo semestre del 2023.