Navigare con il proprio computer fisso, o portatile, non sempre è un’operazione così piacevole quanto si avrebbe sperato, per il semplice fatto che spesso si viene invasi da pubblicità di vario genere, che vanno ad intasare la schermata principale, rendendo molto difficoltoso ogni movimento tra siti e portali.

Il problema che maggiormente attanaglia i consumatori non è tanto la presenza di banner pubblicitari, bensì quelle finestre a comparsa che continuano ad apparire e sono difficili da ridurre a icona o chiudere definitivamente. Per risolvere questa situazione non dovete cambiare browser, tutti possono essere coinvolti, l’unico modo è installare componenti aggiuntivi che possano limitarne la comparsa.

Navigare da PC è impossibile per la pubblicità? ecco quali componenti installare

Uno degli strumenti migliori in assoluto è AdwCleaner, effettua una scansione approfondita di tutto il disco rigido del computer, per verificare la presenza di pubblicità indesiderate, rimuovendole definitivamente. Al secondo posto della speciale classifica troviamo Malwarebytes, uno strumento essenziale per scovare virus nel PC, da utilizzare eventualmente come secondo “passaggio”, nel caso in cui il precedente non avesse fornito esiti positivi. In ultimo vi parliamo di SUPERAntiSpyware, uno dei programmi più completi in assoluto, capace di risolvere i problemi non soltanto per quanto riguarda la pubblicità durante la navigazione, ma anche quando il notebook non ha aperto il browser.

Tutti gli strumenti indicati nel nostro articolo sono completamente gratuiti e possono facilmente essere scaricati dalla rete.