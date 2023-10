Nel 2015 Apple decise di lanciare una versione molto speciale del proprio Apple Watch, si chiamava Edition, una variante di lusso di uno dei primi smartwatch dell’azienda di Cupertino, con un rivestimento in oro massiccio ed un prezzo di vendita di addirittura 17’000 dollari.

Sebbene siano trascorsi solamente 8 anni dal giorno del lancio, bisogna ammettere che Apple all’epoca era alle prime armi, per quanto riguarda il mondo degli smartwatch, e di conseguenza anche il sistema operativo risultava essere molto diverso dall’odierno. Il design del modello discusso nell’articolo è veramente simile ad un Apple Watch 9, il problema sta nel fatto che dal 2018 non sono stati più rilasciati aggiornamenti software.

Apple Watch in oro, ora è un fermacarte

Ad aggravare la situazione per gli utenti che investirono una così ingente somma di denaro per l’acquisto, troviamo anche il passaggio a prodotto obsoleto il 30 settembre. Dal momento in cui Apple lo ha inserito in tale lista, non sarà nemmeno possibile ripararlo, di fatto lasciando tra le mani degli utenti un vero e proprio fermacarte.

La policy di Apple in questo caso è molto chiara, infatti dal momento in cui sono trascorsi 7 anni dal lancio del prodotto, è automatico il passaggio nella lista obsoleta, non importa quando effettivamente lo abbiate acquistato. La scelta di lanciare uno smartwatch placcato in oro aveva già fatto storcere il naso a milioni di consumatori, ma tutta questa situazione lascia l’amaro in bocca, pur scoprendo comunque che un orologio digitale è sempre diverso da uno analogico.