WindTre non teme i rivali e nel corso di questa stagione autunnale vuole ampliare ancor di più il suo già ricco bacino di utenti, mettendo a disposizione del pubblico una serie di tariffe low cost molto vantaggiose. Ad ottobre, in particolare, il provider arancione supera persino la concorrenza messa in campo da Iliad attraverso una sua ricaricabile speciale.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

La proposta migliore per tutti coloro che scelgono il provider arancione è la WindTre Go Unlimited Star+. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno minuti no limits per effettuare chiamate verso tutte le reti di fissi e mobili, SMS da inviare senza limiti a tutti gli utenti della rubrica e Giga infiniti per la navigazione internet, anche con la tecnologia del 5G, laddove disponibile la copertura.

Il grande punto di forza di questa ricaricabile, ad ogni modo, è il prezzo. Gli abbonati che optano per questa tariffa, infatti, si troveranno a pagare soltanto 7,99 euro ogni mese, con l’aggiunta una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM.

In linea con altre ricaricabili messe a disposizione da WindTre, anche per questa sono presenti delle condizioni da rispettare. In primis tutti gli interessati, contestualmente dovranno scegliere – o aver già scelto – una promozione del provider valida anche per la Fibra ottica. Inoltre, sempre in una linea di continuità con il recente passato, anche in questo caso, per attivare la promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.