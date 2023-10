Apple iPhone 14 Pro Max è stato lo smartphone top di gamma della scorsa generazione, un prodotto capace di far venire l’acquolina in bocca a milioni di consumatori in tutto il mondo, sebbene sia sempre stato considerato quasi irraggiungibile dato il suo prezzo abbondantemente superiore ai 1000 euro.

Il lancio della nuova generazione ha indubbiamente favorito il suo calo di prezzo, sebbene in misura relativamente ridotta, il prodotto può essere difatti acquistato oggi su Amazon con un prezzo finale di soli 1199 euro, nella variante da 128GB, con un risparmio di circa 100 euro rispetto al listino originario. Il modello disponibile è no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati da Apple, e con garanzia della durata di 24 mesi. Se volete acquistare su Amazon, premete il link sottostante.

Apple iPhone 14 Pro Max, le specifiche tecniche

Lo smartphone di casa Apple viene commercializzato con sistema operativo iOS 16, riesce a garantire la connettività al massimo in 5G, ed è caratterizzato da specifiche di ottimo livello: display Super Retina XDR da 6,7 pollici di diagonale, l’amatissima dynamic island, una fotocamera principale da 48 megapixel con modalità Cinema e Dolby Vision 4K fino a 30fps, la batteria dall’autonomia più lunga di sempre, ed il rilevamento di incidenti.

Il link inserito nell’articolo porta direttamente alla variante con colore Viola Scuro, da segnalare comunque la presenza anche di modelli con colorazioni differenti sempre in vendita allo stesso prezzo.