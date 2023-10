Apple vuole ampliare i propri orizzonti, e proprio in questi giorni è balzata alla cronaca una notizia davvero incredibile, con la quale si è sottolineata la possibilità che l’azienda di Cupertino fosse pronta a presentare un’offerta per l’acquisizione dei diritti televisivi della Formula 1.

La notizia non è troppo strana, partendo dal fatto che la stessa Apple recentemente ha sottoscritto un accordo decennale con la MLS (la lega di baseball americana) del valore di 2,5 miliardi di dollari (circa 250 milioni all’anno), appunto per l’acquisizione dei diritti di streaming mondiali. Un discorso simile vorrebbero applicarlo alla Formula 1.

Apple shock, pronta ad acquistare i diritti per la Formula 1?

Secondo le indiscrezioni di Business F1, Apple sarebbe pronta ad investire un cifra davvero incredibile pari ad oltre 2 miliardi di dollari all’anno, per riuscire ad accaparrarsi prima di tutto i diritti nei paesi dove non sono stati ancora assegnati, per poi crescere di anno in anno anche in tutti gli altri Stati in cui già oggi sono in mano ad emittenti televisive differenti.

L’idea sarebbe quella di partire dagli Stati Uniti, i cui diritti sono detenuti da ESPN con scadenza nel 2025, sottoscrivendo subito un accordo di 7 anni, per poi passare a quelli globali alla scadenza degli accordi mediatici del 2029. Il tutto sarebbe incluso in Apple TV+, andando difatti ad ampliare moltissimo l’offerta dell’azienda sul proprio servizio di streaming, rendendolo quasi indispensabile per gli utenti che amano la Formula 1.