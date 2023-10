La stagione della telefonia mobile riparte in autunno e TIM è ancora una volta al centro dell’attenzione per garantire al suo pubblico tariffe che siano vantaggiose sotto ogni punto di vista. Il provider italiano ha messo in campo in questo mese di ottobre alcune promozioni, divenute oramai classiche, ma con soglie e prezzi sempre più interessanti.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Nel ricco catalogo delle offerte di TIM, una delle opzioni più interessanti, è data dalle promo Wonder. Le promozioni Wonder sono un’occasione per coloro che attivano una nuova SIM e sono ora disponibili in una duplice versione

Il primo ticket per la TIM Wonder contempla 100 Giga per navigare senza limiti su internet, anche con la tecnologia del 5G, insieme a chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS no limits da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il costo per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro.

Nella seconda variante, invece, la TIM Wonder prevede un costo pari a 7,99 euro con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 70 Giga per navigare in internet, sempre con la garanzia del 5G incluso.

Gli abbonati che scelgono una di queste promozione, al momento dell’attivazione, dovranno aggiungere soltanto una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM. Al tempo stesso per attivare tali ricaricabili sarà necessaria la portabilità della rete da Vodafone, Iliad e WindTre. L’attesa per l’avvenuta portabilità sarà sempre pari a 3 giorni lavorativi.