Iliad in questo mese di ottobre rilancia una delle sue migliori proposte sul fronte della telefonia mobile. Gli utenti che optano per il provider francese potranno attivare ancora una volta la classica Giga 150. Ad ottobre ed in autunno, Iliad non vuole però confermarsi solo nel settore delle ricaricabili, ma cerca fortune anche nella telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Da mesi, infatti, il provider francese sta offrendo a tutti i suoi clienti una promozione molto vantaggiosa per la Fibra ottica. Questa tariffa, il cui nome è Iliad Box, si conferma una delle migliori proposte sia in termini di soglie di consumo, che di tecnologie, che di costi.

Il pacchetto della Iliad Box contempla navigazione in rete senza limiti con la tecnologia della FTTH e con una velocità massima sino a 4 Gbps. Al tempo stesso gli abbonati avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e senza lo scatto alla risposta. Per questa proposta Iliad prevede un costo pari a 24,99 euro ogni mese con un’aggiunta una tantum il cui valore è di 29,99 euro per l’attivazione della rete. C’è però un ulteriore vantaggio da non sottovalutare.

Per tutti coloro che, insieme alla Iliad Box, hanno attivato o attiveranno una tariffa per la telefonia mobile, il provider prevede un costo scontato per la telefonia fissa. Anziché pagare 24,99 euro, gli utenti si troveranno a pagare una quota di rinnovo di soli 19,99 euro al mese con prezzo bloccato e senza alcun pericolo di rimodulazioni future.