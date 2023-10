Un regalo incredibile vi attende direttamente da Lidl, i prezzi del volantino sono fortemente ribassati rispetto al listino originario, cosicché gli utenti possano acquistare spendendo poco sia la tecnologia di ultima generazione, che proprio i beni di prima necessità che stavano cercando da tempo.

La campagna promozionale rappresenta il miglior rapporto qualità/prezzo del momento, per poco tempo gli utenti possono accedere a tutti gli sconti, a patto che siano disposti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio. Dovete ricordare, giustappunto, che gli stessi ordini non sono effettuabili online sul sito, ed allo stesso tempo che è necessario velocizzare la scelta, semplicemente per il fatto che le scorte disponibili in negozio potrebbero essere limitate.

Non perdete altro tempo e correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete le offerte Amazon in esclusiva gratis con i prezzi più bassi dell’anno.

Lidl, oggi sono gratis tantissimi prodotti

Pazze offerte da Lidl mirate quasi esclusivamente su prodotti per il fai-da-te, gli utenti sono felicissimi di poter effettivamente avere la possibilità di acquistare diversi dispositivi di marca Parkside, a prezzi decisamente più bassi del normale. La spesa più bassa è legata al multimetro digitale, che oggi presenta un costo fisso di 17,99 euro, per salire poi con il misuratore di temperatura, da soli 19 euro.

Gli euro iniziano a diventare quasi 30, nel momento in cui si volesse acquistare un elettroutensile multiuso, oppure 34,99 euro per scegliere di mettere le mani sulla pistola elettrica per la verniciatura a spruzzo. In ultimo vi parliamo dell’ottima levigatrice a nastro, disponibile a 39 euro, oppure della sega ad immersione, che viene commercializzata a 79 euro.