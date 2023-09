Se sei appassionato di videogame TIM ti offre la promozione perfetta per acquistare la nuova console PS5! Infatti, grazie all’operatore telefonico, tutti gli utenti interessati al mondo del gaming potranno acquistare, a rate, presso tutti i rivenditori autorizzati TIM, un bundle che gli permetterà di portarsi a casa la nuova console insieme al videogioco EA Sports FC 24.

Procedendo al pagamento a rate, per 30 mesi, gli utenti TIM riceveranno uno sconto davvero vantaggioso rispetto all’effettivo prezzo di vendita. L’offerta però sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo quindi bisogna affrettarsi!

TIM: super promozione per il nuovo bundle

TIM è probabilmente l’operatore telefonico più noto in Italia e ha deciso di proporre offerte vantaggiose non solo nel settore mobile! Questa volta l’operatore ha infatti deciso di fare un regalo ai suoi attuali clienti appassionati di gaming. Vediamo insieme in cosa consiste questa fantastica promozione!

Gli utenti TIM che sono interessati ad acquistare la nuova console di Sony, a partire dal 29 settembre (data di rilascio del nuovo EA Sports FC 24) potranno comprare il fantastico bundle messo in vendita dall’operatore.

L’offerta di lancio avviata prevede che, tutti gli utenti TIM interessati, potranno procedere all’acquisto della nuova console approfittando della possibilità di accaparrarsi l’intero pacchetto ad un prezzo decisamente vantaggioso. I pagamenti avverranno, come detto, ogni mese per 30 mesi e la rata mensile di 21 euro (valida per tutti) verrà scontata al prezzo promozionale di 17 euro al mese. Non male, vero?

Il bundle offerto dell’operatore telefonico comprende la console gaming PS5, il nuovo videogioco di simulazione calcistica di EA Sports (EA Sports FC 24), e non solo. Nella promozione sono infatti inclusi un controller senza fili Dual Sense e un voucher digitale del videogioco!

Come già detto la promozione avrà però tempo limitato, e sarà valida solo fino al 12 ottobre! Dopo questa data il costo salirà per tutti a 21 euro al mese, per 30 mesi.

L’acquisto attraverso le rate mensili è a tasso zero, non prevede alcun tipo di anticipo e permette la domiciliazione del finanziamento su carta di credito o di debito.

Per i veri appassionati è un’occasione assolutamente da non perdere!