TIM: scegli l’offerta più adatta alle tue esigenze

TIM, ad oggi, è uno degli operatori più noti in circolazione. Tutto il suo portfolio di offerte si sostiene con pochi pacchetti, ormai ampiamente conosciuti. Ogni offerta ha caratteristiche specifiche che fanno riferimento ad una determinata utenza. Vediamo insieme alcune delle promozioni più note e vantaggiose dell’operatore.

Offerta TIM 5G Power

La linea TIM 5G Power comprende le proposte principali di TIM ed offre minuti, SMS e parecchi GB di internet in 4G o 5G.

Le offerte sono:

TIM 5G Power Smart con minuti ed SMS illimitati, 25GB (con credito residuo), 50GB (con Ricarica Automatica) o GB illimitati(con TIM UNICA), in 4/5G. Il costo è di 14,99 euro al mese che cala a 9,99 euro per gli utenti con abbonamento TIM UNICA;

TIM 5G Power Top con minuti ed SMS illimitati, 50GB (con credito residuo), 100GB (con Ricarica Automatica) o GB illimitati (con TIM UNICA) in 4G/5G. Il costo è di 19,99 euro al mese o 15,99 euro con TIM UNICA;

TIM 5G Power Unlimited con minuti ed SMS illimitati e GB illimitati di Internet in 4G/5G a 39,99 euro al mese (29,99 euro con TIM UNICA);

TIM 5G Power Famiglia con minuti ed SMS illimitati e 5GB di Internet 4G/5G (GB illimitati con TIM UNICA). L’offerta è riservata agli abbonati per la linea fissa e ha il costo di 9,99 euro al mese.

YOUNG e JUNIOR di TIM

Young e Junior sono le due offerte riservate ai più giovani per contenuti e costi:

TIM YOUNG (utenti under 25) che comprende minuti ed SMS illimitati, 50 GB (con credito residuo), 100GB (con l’opzione Ricarica Automatica), GB illimitati (con TIM UNICA) in 4G/5G, a 9,99 euro al mese;

TIM JUNIOR mensile (per utenti under 18) comprende 200 minuti verso tutti e minuti illimitati verso due numeri TIM, 200 SMS e 10GB di Internet in 4G (GB illimitati con TIM UNICA) a 7,99 euro mensili (4,99 euro con TIM UNICA);

JUNIOR Pack 12 mesi di TIM(per utenti under 18) comprende 200 minuti ed SMS verso tutti, minuti illimitati verso due numeri TIM e 20GB di Internet (GB illimitati con TIM UNICA) a 69 euro per 12 mesi.

Offerta TIM 60+

TIM 60+ è l’offerta dedicata ai clienti under 60 ed è costituita da un unico piano tariffario. L’offerta comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti e 4GB (con credito residuo) o 6GB (con l’opzione Ricarica Automatica) in 4G (illimitati con TIM UNICA). Completano l’offerta Internet Sicuro e Doctor TIM Mobile a 12,99 euro al mese (9,99 euro con TIM UNICA).