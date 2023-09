Siete stufi del vostro operatore attuale? Ci sono stati rincari dell’offerta ed ora non è più così conveniente? Ci pensa Fastweb con le sue super tariffe a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Scegliendo l’operatore avrete una connessione ultra veloce, tantissimi vantaggi e ottima copertura ovunque voi andiate. Dopo aver scelto la promozione che fa per voi, attivarla sarà un gioco da ragazzi. Appena riceverete direttamente a casa la nuova SIM, basterà accedervi tramite SPID o carta d’identità elettronica, senza dovervi recare in store.

La promo Fastweb che vi farà perdere la testa

Tra il suo portafogli di offerte spicca, per la rete mobile, Fastweb Mobile Full contenente tutto ciò che potrete mai desiderare.

Scegliendo questa promozione avrete, innanzitutto, minuti senza limiti per parlare con chiunque vogliate per ore ed ore senza interruzioni improvvise. Inoltre, sul vostro smartphone saranno disponibili ben 200GB per navigare online e guardare le vostre serie tv anche fuori casa ad una velocità 5G. I vantaggi non sono ancora finiti!

La tariffa include infatti 100 SMS e l’accesso ai corsi Digital Academy Fastweb per restare al passo con i tempi e migliorare le vostre skills digitali. Il costo? 9,95€ al mese! L’offerta prevede un contributo iniziale di 10 euro per la nuova SIM che verrà recapitata a casa vostra senza costi di spedizione.

Se con il tempo dovreste cambiare idea, tranquilli non esistono vincoli o costi aggiuntivi per la disattivazione. Interessati? Per attivare la promo vi basteranno pochi semplici click recandovi sullo store online seduti comodamente sul vostro divano.